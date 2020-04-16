Институт микробиологии и вирусологии РК хотят лишить базового финансирования

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Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. РГП «Институт микробиологии и вирусологии» комитета науки (КН) министерства образования и науки (МОН) РК и ряд других организаций хотят исключить из перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования.

«Правительство РК постановляет: (…) внести в постановление правительства РК от 13 мая 2011 года №511 «Об утверждении перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования» следующие изменения: в перечне организаций, являющихся субъектами базового финансирования, утвержденном указанным постановлением: в разделе «Министерство образования и науки РК»: строки, порядковые номера 7,41,42-1,48,49,69-1 исключить», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Под порядковым номером 7 в сравнительной таблице к проекту постановления находится республиканское государственное предприятие «Институт микробиологии и вирусологии» комитета науки. Министерство образования и науки обосновывает данное решение тем, что в соответствии с постановлением правительства РК «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года №1141, осуществлена приватизация организации на основании договора купли-продажи №1/35 от 28 августа 2017 года. В связи с чем, организация перестала соответствовать требованиям, определенным пунктом 1 статьи 25 ЗРК «О науке».

Также по различным основаниям из перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования, хотят исключить АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия», АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», ТОО «Алтайский геолого-экологический институт», ТОО «Институт экспериментальной биологии им. Мухамедгалиева», АО «Казахский научно-исследовательский институт энергетики имени академика Ш.Ч. Чокина».

Из данного перечня хотят исключить ТОО «Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства» и ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции», подведомственные министерству сельского хозяйства РК.

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Планируют также исключить из перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования, четыре подведомственные министерству здравоохранения РК организации: АО «Казахский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт глазных болезней», РГП «Республиканский центр развития здравоохранения», АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова», АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии».

Две организации, подведомственные министерству по инвестициям и развития (в декабре 2018 года реорганизованное в министерство индустрии и инфраструктурного развития) РК, тоже лишатся базового финансирования, так как были приобретены Фондом образования Н. Назарбаева. АО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова» и АО «Институт органического катализа и электрохимии» реализованы по электронному конкурсу через веб-портал реестра государственного имущества АО «Информационно-учетный центр» и победителем торгов стал ОФ «Фонд образования Н. Назарбаева».

Также из данного перечня правительство хочет исключить АО «Жасыл даму».

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