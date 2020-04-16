Алматы. 16 апреля. КазТАГ — «Нулевым пациентом» с коронавирусом в Ухане был сотрудник лаборатории, передает ТАСС.

«Телеканал Fox News утверждает, что «нулевой пациент», с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в Ухане. Соответствующий материал опубликован в среду на сайте телеканала. По данным «многочисленных источников» Fox News, которые якобы осведомлены о действиях китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции, вирус передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Утверждается, что впоследствии этот научный сотрудник стал его разносчиком среди жителей Уханя», — говорится в сообщении в четверг.

Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Президента США Дональда Трампа в среду вечером на брифинге для журналистов в Белом доме попросили прокомментировать данные Fox News о том, что новый вирус имеет естественное происхождение и что из-за нарушения правил техники безопасности им была инфицирована практикантка лаборатории вирусологии в Ухане, которая затем заразила своего молодого человека. Этот мужчина, по сведениям Fox News, принес инфекцию на один из местных рынков, откуда впоследствии и началось масштабное распространения нового коронавируса.

Однако Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

«Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы все больше слышим эту историю. Посмотрим (…). Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию», — сказал глава администрации США.

Он также отказался уточнять, обсуждал ли с председателем КНР Си Цзиньпином обеспокоенность госдепартамента США относительно якобы ненадлежащих мер предосторожности в упомянутой лаборатории.

«Не хочу обсуждать, о чем я с ним говорил относительно лаборатории. Просто не хочу это обсуждать. Это неуместно», — заявил Трамп.