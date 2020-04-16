Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — Почему могут отказать в назначении 42500 тенге, рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«Социальную выплату из государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением чрезвычайного положения (ЧП) в размере 42 500 тенге получили более 3 млн человек на сумму свыше 127 млрд тенге. Из 5,9 млн поданных заявок по 2,15 млн обращений, или 37% отказано в назначении выплаты по различным причинам», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве напомнили, «что все основания по назначенным соцвыплатам «42 500 тенге» после окончания режима ЧП будут перепроверены в установленном законодательством порядке».

«В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в том числе о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП», — подчеркнули в МТСЗН.

Ниже минтруда перечислило причины отказа в назначении 42500 тенге:

— Неправильно указаны личные данные заявителя (порядка 157 тыс. заявлений).

При подаче заявления на выплату «42 500 тенге» необходимо тщательно перепроверить правильность написания ФИО, даты рождения и ИИН. Несоответствие указанных данных хотя бы на одну букву или цифру с данными в информационных системах госорганов приведет к отказу в назначении соцвыплаты.

— Неправильно указаны банковские реквизиты (порядка 80 тыс. заявлений).

При подаче заявления на выплату «42 500 тенге» необходимо указать наименование банка и IBAN (20-значный номер вашего счета). Многие заявители ошибочно указывают номер банковской карты (16 цифр), в таком случае осуществить соцвыплату невозможно, так как нужен номер банковского счета. Правильный формат «KZ123456789012345678», его можно узнать в мобильных приложениях практически всех банков либо в call-центрах банков второго уровня.

При допущении подобной ошибки, заявление направляется на дальнейшее рассмотрение, в случае принятия положительного решения, заявителю будет направлено SMS-сообщение о назначении с запросом IBAN. Необходимо будет в ответ на данное SMS-сообщение направить номер счета IBAN.

Также имеются факты, когда заявители указывают банковские счета, зарегистрированные на других физических лиц.

Необходимо подчеркнуть, что при указании IBAN допущенная ошибка в одной цифре может привести к тому, что заявитель получит уведомление о том, что данный счет зарегистрирован в банке, который уже прекратил свою деятельность.

— Заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в том числе госслужащие и работники бюджетных организаций); заявитель является получателем пенсий и пособий, не работал официально до периода введения режима ЧП (порядка 863 тыс. заявлений).

В ходе проверки данных заявителей выявляются факты, когда работодатели отправили работников на удаленную работу или перевели на режим неполного рабочего времени, либо организация находится в вынужденном простое. При таких условиях работодатели обязаны платить зарплату работникам. Таким образом, у работников отсутствуют приказы на отправление их в отпуска без сохранения заработной платы, однако несмотря на это, они подали заявление на выплату «42 500 тенге».

В настоящее время МТСЗН РК совместно с местными исполнительными органами ведется проверка наличия у заявителей, являющихся наемными работниками, отпусков без сохранения оплаты труда.

Кроме того, поступают заявления на выплату «42 500 тенге» от пенсионеров и получателей пособий. Суть соцвыплаты из ГФСС – оказание материальной поддержки работающим гражданам, потерявшим возможность заработка в связи с введением режима ЧП. Поэтому на выплату «42 500 тенге» могут претендовать только те пенсионеры, инвалиды или получатели других госпособий, которые работали официально до введения режима ЧП, за которых делал отчисления или ИПН работодатель, или же они сами платили единый совокупный платеж (ЕСП).

— По заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых (порядка 1,16 млн заявлений).

Необходимо подчеркнуть, что средства на выплату «42 500 тенге» выделяются из ГФСС, поэтому для получения соцвыплаты необходимо участие в системе социального страхования. Изначально для назначения выплаты «42 500 тенге» требовалось наличие социальных отчислений не менее трех раз в течение 12 месяцев до введения режима ЧП. Для обеспечения более широкого охвата граждан мерами господдержки порог наличия отчислений был сокращен до одного раза в течение 12 месяцев до введения режима ЧП.

В ходе проверки данных заявителей выявляются факты, когда за наемных работников работодателями (бухгалтерами) не делалось абсолютно никаких отчислений в течение 12 месяцев до введения режима ЧП.

Также выявлены факты, когда неформально самозанятые граждане до подачи заявления на выплату «42 500 тенге» не перечислили за себя ЕСП хотя бы один раз.

В подобных случаях соцвыплата назначаться не будет.

— Заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства (порядка 534 заявлений).

Отдельные граждане воспользовались возможностью подачи заявлений в режиме онлайн и указали реквизиты умерших людей. Кроме того, есть выехавшие на ПМЖ за пределы РК, которые также подали заявления на назначение соцвыплаты.

Реквизиты заявителей проверяются через государственную базу данных физических лиц, в которой имеются данные обо всех гражданах РК, а также сведения о смерти или выезде на ПМЖ.

По таким заявкам однозначно будет получено уведомление об отказе в назначении соцвыплаты.