Сенат обеспокоен строительством BI Group больницы на территории сакских курганов в Алматы

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Сенат обеспокоен строительством компанией BI Group быстро возводимой больницы для лечения от коронавируса на территории сакских курганов в Алматы.

«Сенаторы направили письмо касательно строительства больницы на имя главы правительства и акима города Алматы. (…) В письме поднят вопрос о принятом решении по строительству трех быстровозводимых инфекционных больниц по предложению Министерства здравоохранения от 3 апреля 2020 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В частности, затронута тема начатого строительства компанией BI Group здания новой больницы в городе Алматы. Во-первых, не подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) и не заключены договоры по строительству данной быстровозводимой больницы. Во-вторых, депутаты сената, также и общественность обеспокоены тем, что под строительство данной больницы выбрана территория «Сакских курганов», которая имеет огромное историческое значение», — говорится в сообщении сената в четверг.

Наряду с этим, отмечают парламентарии, согласно постановлению акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года №4/840 «Сакские курганы» внесены в список исторических памятников. Вместе с тем в социальных сетях опубликованы материалы, где говорится о том, что строительство больницы будет проводиться на территории, которая является уникальным наследием железного века.

«Прежде чем выделять место под строительство больницы, управление земельных отношений должно было выяснить, есть ли на данной территории археологические объекты и предоставить соответствующую информацию. И только после этого по согласованию с управлением культуры должны были начать строительство здания», — цитируют в сенате мнение кандидата исторических наук Нурлана Атыгаева.

Сенаторы попросили премьер-министра и акима Алматы проводить строительство быстровозводимой больницы в соответствии с требованиями законодательства.

«Сенаторы также высказались о необходимости получения заключения Института археологии, и в случае необходимости приостановить компанией BI Group строительство на территории, где расположены исторические объекты, для этих целей нужно искать другой участок либо другие пути решения данного вопроса», — сказано в сообщении.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Позже выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд. Также стало известно, что BI Group начала подготовку к проекту еще до того, как был объявлен тендер. 9 апреля председатель совета директоров сети клиник «Сункар» Куаныш Керимкулов сообщил агентству, что по его расчетам, одно койко-место в указанных больницах обойдется государству в сумму порядка Т20 млн. Решение строить три больницы на фоне кризиса вызвало возмущение среди казахстанцев, многие считают, что дешевле будет оборудовать в госпитали пустующие в период ЧП здания. 10 апреля глава департамента инвестиционной политики минздрава Аслан Кинаятов, отвечая на вопросы корреспондента МИА КазТАГ, сообщил, что BI Group строит быстровозводимые больницы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте без проектно-сметной документации (ПСД) и договоров. Тогда же стало известно, что стоимость этих трех строящихся в рамках чрезвычайного положения (ЧП) больниц в Казахстане может вырасти до Т18 млрд.

Как честно признался 13 апреля представитель компании Юрий Дорохов, строительство больниц позволило загрузить построенные мощности завода BI Group, «хотя на полную завод еще не готов», при этом, он же выразил надежду, что именно для борьбы с коронавирусом указанные больницы не понадобятся.

Также Дорохов оставил комментарий под видео мультимедийного портала Silk Road на странице МИА КазТАГ в социальной сети, в котором утверждает, что стройка больницы в Алматы не затрагивает территорию сакских курганов, тогда как ученые прямо говорят о том, что строительство ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами.

14 апреля МИА КазТАГ подсчитало, что 1 кв.м «дешевой» больницы компании BI Group составит около Т1 млн, что в разы выше среднерыночной стоимости.

Также 14 апреля еще один историк – кандидат исторических наук Нурлан Атыгаев заявил о нарушениях при строительстве быстро возводимой больницы компанией BI Group в Алматы. В тот же день историк и археолог Мирас Нурмухамбетов, сын известного казахстанского ученого Бекмуханбета Нурмухамбетова, нашедшего в 1970 году легендарного Золотого Человека, прямо заявил, что акимат Алматы и компания BI Group в случае со строительством быстровозводимой больницы нарушили закон.

15 апреля депутаты мажилиса заявили о том, что объекты, которые предусматривают многочисленные посещения и постоянное пребывание людей, должны иметь ПСД. В тот же день PR-директор BI Group Юрий Дорохов признал допущенные нарушения, но возложил ответственность на власти.

16 апреля главный историк Арнабай Нуржанов опроверг заявление представителей BI Group о том, что он якобы не против строительства быстро возводимого госпиталя для больных коронавирусом, а также опроверг ряд других утверждений сторонников строительства больницы, в том числе и заявление о том, что из-за соблюдения дистанции в 150 метров курганам ничего не грозит.