У рухнувшего под Карагандой истребителя МИГ-31 перед крушением загорелся один из двигателей

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – У рухнувшего под Карагандой истребителя-перехватчика МИГ-31 перед крушением загорелся один из двигателей, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы. Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Казахстана», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее МИА КазТАГ сообщило, что в районе аэропорта Караганды упал военный самолет МИГ-31. Агентство уточняло, что летчики Гаврилко И.В и штурман Курмангалиев А.С успели катапультироваться. Отмечалось, что военный вертолет должен доставить экипаж в больницу Караганды.