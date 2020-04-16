В Алматы предприниматель потребовал навести порядок с разрешениями на работу и передвижение

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы предприниматель Михаил Май обратился с открытым письмом к акимату города и палате предпринимателей Алматы с требованием навести порядок с разрешениями на работу и передвижение.

«Мы – интернет-магазин автомобильных шин. Доставляем шины во все крупные города Казахстана. За последние три недели мы закрывались и возобновляли работу три раза», — написал он.

При этом Май подробно рассказал о том, как и почему компании приходилось закрываться и привел в подтверждение своих слов скриншоты официальных документов и публикации в СМИ.

«19 марта. Алматы закрывается на карантин, мы переводим часть сотрудников на удаленную работу, продолжают работать курьеры — осуществляют доставку. Работаем. 26 марта. Приостанавливают работу почти все компании, оказывающие услуги, многие торговые компании. На сайте tengrinews особо выделено, что интернет магазины продолжат работать. На сайте акимата про интернет магазины ни слова, при этом не понятно, кто такие интернет магазины, сейчас многие компании одновременно работают в онлайн и офлайн. Какого-то документа, в котором четко прописано, кому можно работать, а кому нет, мы не нашли. У всех маски, санитайзеры. Работаем», — говорится в обращении.

28 марта, когда было объявлено об усилении режима карантина, формулировки в официальных документах так и не прояснили ситуацию.

«З0 марта. Вводятся дополнительные меры по усилению режима карантина в Алматы. О данных мерах становится известно 28 марта. Появляется документ, который предприниматели пересылают друг другу по whatsapp. Согласно документу, запрещено работать всем компаниям, кроме некоторых видов деятельности. В нем непонятно, можно работать непродовольственной рознице или нет. Позже появится официальный документ на сайте акимата, который будет немного изменен. Теперь формулировка такая: «-розничная торговля, услуги питания и строительство: продуктовые магазины; аптеки; АЗС:». Все еще не понятно что это значит. Может вся розничная торговля работать или нет? Звоним в разные инстанции, дозваниваемся в основном до палаты предпринимателей, там говорят, что работать можно только продуктам питания и медицине. Закрываемся с 30 марта. Объявляем сотрудникам, что будет неделя только на удаленке», — рассказывает предприниматель.

6 апреля компания возобновила работу, но была вынуждена ее прекратить уже на следующий день.

«1 апреля появляется документ, расширяющий список компаний, которым можно работать. Согласно этому документу разрешается работать «предприятия розничной торговли, осуществляющие услуги доставки;» Очевидно, это про нас. Возобновляем работу 6 апреля. 6 апреля вечером приходит ответ с business_stab@almatydc.kz Цитата: «Сообщаем, что вы получили ОТКАЗ на работу и передвижение до окончания усиленных ограничительных мер.» При этом есть компания, которая тоже занимается продажей автомобильных шин, которой разрешили работать — на лицо нарушение конкуренции. В этот же день появляется новость, что бумажные справки теперь не действуют, появится электронная база. Закрываемся с 7 апреля», — пишется в обращении.

По информации Май, 7 апреля палата предпринимателей сообщила, что в списках, которые подавали ранее, часто встречались ошибки, из-за которых могли отказать в перемещении по городу. При этом предпринимателям было предложено заново отправить списки сотрудников на два email-адреса, а также по каждому сотруднику заполнить google форму.

8 апреля сотрудники компании проверили свои данные по приложению e-polisia и получили отказ в перемещении по городу. 9 апреля приложение показало, что перемещение разрешено. 10 апреля компания возобновила работу.

14 апреля появилась информация о создании новой базы, в которую опять нужно подавать списки сотрудников. ОКЭД компании в списке разрешенных видов деятельности не оказалось, дозвониться в палату предпринимателей и в https://infoalmaty.kz/ не удалось.

«Скорее всего 16 апреля, мы вновь закрываемся. Это уже будет третий раз, когда мы закрываемся. Из-за этого открытия-закрытия компания как-бы действует, поэтому все сотрудники получают ЗП, есть расходы на санитарную амуницию, и постоянное ощущение неопределенности. Курьеры постоянно переживают, а не оштрафуют ли их. Руководители не могут заниматься ничем, кроме постоянных звонков по телефонам, которые не отвечают, и поиска информации. До последнего времени единственный почти бесперебойный источник информации была палата предпринимателей. Теперь и они уже не могут помочь. Полный организационный провал», — констатирует Май.

При этом он предлагает акимату Алматы и палате предпринимателей предпринять конкретные шаги.

«В связи с вышеизложенным, я прошу акимат Алматы, при поддержке палаты предпринимателей сделать следующее:

1. Опубликовать в открытом доступе список кодов ОКЭД, с которыми можно продолжать работать и перемешаться по городу Алматы, обновлять список по мере пополнения с публикацией даты обновления

2. Опубликовать в открытом доступе БИНы всех компаний и даты выдачи разрешения, которым можно продолжать работать и перемещаться по городу Алматы, обновлять список по мере пополнения с публикацией даты обновления

3- Реализовать открытый механизм оспаривания запрета деятельности, с отображением всех запросов и всех ответов по этим запросам

4- Прекратить спонтанные действия, которые приводят бизнес в состояние стресса, сейчас и без вашей встряски хватает стресса. Определитесь уже, нам можно работать или нет. И перед принятием каких-то мер. подумайте, вы способны их обеспечить, не придется потом переделывать?

5. Выделить человека из пресс службы, который ежедневно в определенное время будет проводить пресс конференцию и конкретно отвечать на все вопросы журналистов по работе бизнеса», — говорится в обращении.