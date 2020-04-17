«Есть ли шанс у Дариги?». «Наставление Назарбаева: инновации на базе традиций». «Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале». «О чем сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев». «Необходимо увеличить выплаты населению»

Сетевой Казахстан 17 апреля 2020г.

IA — CENTR . RU . Сергей МАСАУЛОВ – «Наставление Назарбаева: инновации на базе традиций» — На прошлой неделе Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ опубликовал на своем сайте статью-обращение «Когда мы едины – мы непобедимы». Думается, что идеи, высказанные в статье, позволяют утверждать, что текст неординарен. А если это не простое обращение, то к тексту недостаточно подойти с мерками только политологического анализа. Какие же выводы можно еще сделать? Если попробовать реконструировать цели выступления, то получится следующее. Во-первых, ясно указано, что страна столкнулась не просто с трудностями, но с масштабным кризисом, который потребует другого уровня организованности и сплочённости общества. Мир после эпидемии и экономического кризиса будет другим, нежели тот, к которому мы привыкли.

KZ . MEDIA . «Есть ли шанс у Дариги? Интервью с российским экспертом» — Пытаясь уйти от информационного потока, связанного с эпидемией коронавируса, мы решили обсудить с заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, политологом Андреем ГРОЗИНЫМ другие важные для Казахстана темы – новое соглашение ОПЕК+, перспективы прихода к власти спикера Сената РК и старшей дочери первого президента Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, усиление внутриэлитных разборок в истеблишменте — У Дариги Назарбаевой пока сохраняются неплохие стартовые условия просто в силу должности, которую она занимает. Поскольку она первая в очереди, если у Токаева, условно говоря, не получится и дальше демонстрировать эффективность на том уровне, который он сейчас показывает, и который в Москве воспринимается пока как весьма высокий.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Хотят столкнуть элиту: советник Токаева высказался о скандальном Telegram-канале» — Полиция должна начать проверку и раскрыть авторов анонимного Telegram-канала Uzyn Qulaq, считает советник президента Ерлан КАРИН. Публикации о главе государства Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ и первом президенте Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ – фейки и организованная информационная диверсия, заявил Карин. Заказчики, по его мнению, хотят развязать информационную войну и столкнуть элиту друг с другом.

KZAIF . KZ . «Во всех регионах Казахстана усилят карантинные меры» — Главный государственный санитарный врач РК подписал новое постановление от 14 апреля 2020 года «Об усилении карантинных мер». Так, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионах акимам областей предписано обеспечить: 1) запрет выезда и въезда на территорию областных центров, городов, районов, сельских населенных пунктов, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина.

CAMONITOR . KZ . «Какие уроки могут извлечь казахстанцы из кризиса 1990-х гг.?» — В опубликованном 14 апреля официальном отчете МВФ нынешний кризис по своим последствиям для глобальной экономики сравнивается с Великой депрессией. Отечественные эксперты все чаще говорят о грядущем возвращении реалий 1990-х годов прошлого века. Мы попросили эксперта Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Радика ТЕМИРГАЛИЕВА рассказать о самом трудном периоде в истории независимого Казахстана и о том, какие уроки можно извлечь из этого исторического опыта современным казахстанцам — В частности, теперь, как и 1990-х, будет множиться число псевдоцелителей, мошенников, предлагающих новые виды финансовых пирамид и откровенных провокаторов на политической сцене. К сожалению, это неизбежно. Нужно будет это просто пережить.

«Шымкентские «потрошители»: куда уходят бюджетные миллиарды?» — Наши чиновники не умеют оперативно реагировать на ситуацию и принимать быстрые и адекватные решения. Они привыкли жить по утвержденному плану, и их не колышет, что план этот уж пора спустить в унитаз, так как он перестал биться с тем, что происходит за окнами их кабинетов. Особенно это очевидно на примере регионов, которые въезжают в реальность со скоростью семи гордиев узлов в год. За примерами далеко ходить не надо. Новый город-«миллионник» — Шымкент — яркое тому подтверждение. Складывается ощущение, что ни одно шымкентское управление, ни один акимат так и не удосужился провести ревизию своих трат, актуализировав их с нынешней повесткой дня, а уж тем более – отказаться от закупок товаров и услуг, которым явно не время и не место.

TIME . KZ . «О тестах, возобновлении работы, оплате коммуслуг» — О чем сказал аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ во время онлайн пресс-конференции — Сотрудники акимата тоже проходили тестирование, в том числе и я. Как видите, беседую с вами, значит, результат отрицательный. В акимате планируют, что будут снимать ограничения постепенно. На сегодняшний день план действий следующий. Первый этап. Сферы, которые возобновят работу с 20 апреля. Второй этап. С 27 апреля. Третий этап. С середины мая. Торговые центры, торговые дома, кафе, рестораны, крупные рынки будут закрыты до середины мая. После 15 мая посмотрим по ситуации и будем решать вопрос с детскими садами. Массовые мероприятия отменены до 1 июля. Пока ничего проводить не будем, а дальше посмотрим.

CARAVAN . KZ . ««Бизнес переживет кризис, люди – нет»: почему в Казахстане необходимо увеличить выплаты населению» — Отечественный эксперт Денис КРИВОШЕЕВ рассказал, как государство регулирует соцвыплаты нуждающимся гражданам, есть ли шанс, что их размер будет увеличен, и почему выплачивать большие суммы людям гораздо выгоднее и важнее, чем бизнесу — Средства, которые планируют отправить на поддержку предпринимательства, и деньги, выделяемые на поддержку банков, компаний с целью сохранить рабочие места, нужно потратить на людей. Для того чтобы быстро рестартануть экономику после такого кризиса, нужно, чтобы деньги быстро оказались у тех, кто на самом деле формирует спрос, а нынешние действия могут растянуть последствия кризиса от трех месяцев до года. Пока эти деньги распределятся внутри сервисной экономики, дойдут до потребителя, покроют текущие затраты, оплатят просрочки по кредитам и прочее, пройдет много времени, поэтому сейчас важно перенаправить деньги людям.

«Игорь Рогов: Необходимо приравнять медицинскую службу к воинской» — О своем видении будущих изменений “КАРАВАНУ” рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК, доктор юридических наук, профессор Игорь РОГОВ — Прежде всего я бы хотел сказать о ценностных вещах. С введением чрезвычайного положения мы неожиданно для себя поняли, что и общество, и государство до сих пор недооценивали значение медицины. Что, оказывается, самой важной профессией является профессия врача, и что каждый из них – на вес золота. Что медики – это особые люди, которые стоят на страже нашего здоровья и обеспечивают национальную безопасность страны наравне с военнослужащими и полицейскими, и еще неизвестно, кто больше при этом рискует – солдат, стоящий на блокпосту, или доктор, работающий в инфекционной больнице. События этой недели показали, что в условиях пандемии риск заразиться у медиков огромный, и мы не можем закрывать на это глаза.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Антикризисное кредитование бизнеса: не в те ворота» — Антикризисные меры, связанные с кредитованием бизнеса, не позволяют решить две главные проблемы. Во-первых, во время резкого снижения доходов, из-за карантина, они не помогают бизнесу в оплате его фиксированных расходов. Во-вторых, они не создают базу для быстрого расширения доступного кредитования после снятия карантинных мер. Что на самом деле нужно бизнесу от государства во время карантинных мер? В такой ситуации для государства самое важное сейчас — это помочь бизнесу с оплатой его фиксированных расходов в течении и некоторое время после карантина. Отдельно государство должно помочь работникам бизнеса, которые также потеряли свой доход из-за карантина.

KAPITAL . KZ . «Олег Смоляков прокомментировал ситуацию с Тengri Bank» — Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Олег СМОЛЯКОВ пояснил, что Тengri Bank испытывает временные трудности и при необходимости регулятор готов принять в отношении банка надзорные меры — Нет никакого решения или факта того, что Тengri Bank обанкротился. Банк в силу временных трудностей установил определенные лимиты на снятие денежных средств со своих счетов.

365 INFO . KZ . «Коронавирус победил преступность» — Количество преступлений в Казахстане сократилось почти на четверть. Сильнее всего в Алматы и Нур-Султане — первых закрытых на карантин городах. Преступлений стало меньше – это хорошо. Плохо, что они стали жестче.

«Обратная сторона ограничения экспорта продуктов: что теряет Казахстан?» — Минсельхоз вовремя отменил квоты на экспорт овощей, но под запретом все еще осталась продукция, которой Казахстан потребляет меньше, чем производит. С 16 марта 2020 года в Казахстане ввели запрет на экспорт пшеничной муки, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Затем запретили экспортировать гречку, сахар и картофель. Затем государство установило квоты на экспорт других овощей — моркови, репы, свеклы и капусты.

AZATTYQ . ORG . «Теща экс-акима, депутат и их организации. Кто в учредителях фонда Birgemiz?» — У созданного по инициативе бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА фонда Birgemiz, который, как заявлено, призван помочь стране на фоне вспышки коронавируса, — два учредителя. Это общественные организации, во главе которых — депутат парламента и родственница высокопоставленного чиновника.

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