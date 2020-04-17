Казахстан одобрил включение премьера Армении в состав СКБ ОДКБ

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Казахстан одобрил включение премьера Армении в состав совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации второго протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», — говорится в сообщении в пятницу.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации второго протокола о внесении изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ от 7 октября 2002 года» и закон «О ратификации второго протокола о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года».

По словам разработчиков, необходимость внесения изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года обусловлена конституционными реформами в Республике Армения. С апреля 2018 года она перешла на парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных полномочий президента Республики Армения в сфере внешней политики и обороны правительству и премьер-министру Республики Армения. Целью второго протокола является внесение поправок в статьи 3 и 6 договора в части установления возможности вхождения в состав СКБ ОДКБ главы правительства государства-участника, наделенного в соответствии с законодательством своего государства, полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию СКБ ОДКБ.

Сейчас пост премьер-министра Армении занимает Никол Пашинян.