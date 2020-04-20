Дождь с грозой ожидается в большинстве регионов Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 20 апреля. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается в большинстве регионов Казахстана 21-23 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В начале недели неустойчивый характер погоды будет наблюдаться в большинстве регионов Казахстана. Этому будет способствовать циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, а также понижение температуры днем от +15+23 до +8+16», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно прогнозу, лишь на юг и юго-восток республики продолжит поступать теплый южный воздух.

«(На юге и юго-востоке РК – КазТАГ) будет солнечно, сухо и очень тепло», — резюмировали синоптики.