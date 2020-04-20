Как КПО обеспечивает безопасность на Карачаганаке в условиях пандемии коронавируса

Уральск. 20 апреля. КазТАГ – Одна из самых крупных нефтегазодобывающих компаний страны «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) строго соблюдает все требования Главного санитарного врача РК и профилактические меры в связи с режимом чрезвычайного положения, предотвращения заражения своего персонала и местного населения COVID-19.

На сегодняшний день заболевших среди работников КПО нет. Большая часть местного персонала компании переведена на удаленный режим работы. На своих рабочих местах остались только те, кто обеспечивает стабильное функционирование производства в безопасном режиме.

КПО прекратила ввоз в страну иностранных специалистов кроме нескольких, чье присутствие на Карачаганаке необходимо для обеспечения бесперебойной добычи и реализации капитальных проектов. Такое исключение было сделано для крупнейших международных проектов решением государственной комиссии по ЧП. Все эти сотрудники согласно требованиям минздрава РК проходят обязательное тестирование на COVID-19 и 14-дневный карантин.

Смена вахт разрешена только для жителей ЗКО, выезд на вахту с территории других областей пока запрещен. Как только правительство РК снимет ограничения, коллектив вернется к обычному режиму работы, но с полным соблюдением всех медицинских условий, включая тестирование и карантин.

«Сейчас соблюдать вахтовый метод работы достаточно сложно. Количество вахтовиков сведено к минимуму. Так иностранных специалистов на настоящий момент на вахте менее 30%. Они просто необходимы для поддержания уровня добычи и завершения ключевых проектов, которые в свою очередь создают тысячи рабочих мест для местных кадров», — отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом.

В условиях борьбы с коронавирусом основной задачей КПО по-прежнему остается безопасное освоение Карачаганакского нефтегазового месторождения, считающегося одним из крупнейших в мире по запасам углеводородного сырья, а также обеспечение стабильных поступлений в бюджет Республики Казахстан. К тому же бесперебойная работа нефтепромысла позволяет сохранять тысячи рабочих мест, а, значит, достаток огромного числа семей в Приуралье и других регионах страны.

Немаловажно, что текущие показатели добычи КПО выше запланированных на 2020 год и утвержденных полномочным органом, а также партнерами по Карачаганакскому проекту. При этом эксплуатационная надежность производственных объектов КПО остается на стабильном уровне. Коллектив компании и в дальнейшем готов добиваться высоких производственных показателей. Несмотря на снижение цен на нефть, сокращение персонала не планируется.

Нельзя не упомянуть о том, что меры по предотвращению распространения и защиты от КВИ распространяются не только на своих работников и персонал подрядчиков. КПО оказывает весомую помощь жителям Бурлинского района, приобретая медицинское оборудование и материалы для местной больницы, включая аппараты ИВЛ, тепловизоры, наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, прикроватные мониторы пациентов, аппараты ЭКГ, шприцевые насосы, лабораторные анализаторы и другие средства противоинфекционного контроля. Компания руководствуется чувством солидарности и искренним желанием помочь местным жителям в столь сложный период. КПО помогает властям района в оснащении блокпостов, патрулировании территории для усиления контроля соблюдения условий объявленного в Западно-Казахстанской области карантина.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» намерена и впредь выполнять свои обязательства перед Республикой Казахстан, делает все возможное для защиты здоровья, безопасности своих сотрудников и местного населения. В настоящее время консорциум располагает всеми необходимыми ресурсами, опытом и возможностями по соблюдению условий карантинных мер согласно требований органов здравоохранения РК, недопущения распространения COVID-19.