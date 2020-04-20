Статья о распространении ложной информации в РК негативно сказывается на свободе слова – Жовтис

Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Статья о распространении ложной информации негативно сказывается на свободе выражения мнения, считает директор Казахтанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.

«Вопрос о ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации – КазТАГ) и ее применении в русле того, что мы сейчас наблюдаем — это классический пример того, как эта статья, которую международное сообщество призывало изменить, дает крайне негативные последствия для свободы выражения и мнения, и распространения информации. То, как она сейчас начала применяться, позволяет сейчас людей преследовать с отягчающими обстоятельствами – то есть в рамках чрезвычайного положения», — сказал Жовтис агентству КазТАГ в понедельник.

При этом он сравнил ситуацию со ст. 274 УК РК с ситуацией с законом о митингах.

«Здесь можно провести хорошую параллель: нас лет 15 призывали изменить закон о мирных собраниях, который все время отражался на гражданах, особенно в последние лет пять, когда людей «винтили» превентивно, возле, во время, после собрания – прямое доказательство конфликта между обществом и властью, возникшего потому, что до сих пор не изменили закон. И сейчас в рамках уголовного преследования это же демонстрирует и применение ст. 274. Не выполняем рекомендации международных организацией, не пытаемся что-то изменить – и получаем результат», — отметил он.

Как напомнил Жовтис, международные организации неоднократно указывали Казахстану на необходимости изменения ст. 274 УК РК.

«Нам это неоднократно предлагали в русле рассмотрения докладов Казахстана, прежде всего в рамках Универсального периодического обзора, когда мы в трех циклах докладывали Совету ООН по правам человека как мы выполняем свои обязательства по правам человека, ряд государств, прежде всего, европейских, нам рекомендовали пересмотреть ряд положений нашего законодательства о свободе слова, объединений, мирных собраний, и там присутствовали несколько статей, в том числе статьи, связанные с клеветой и оскорблением, ст. 274 – распространение заведомо ложной информации, ст. 174 о возбуждении различных видов розни», — напомнил Жовтис.

По его словам, основные претензии были к расплывчатости формулировок.

«Главные претензии были связны с тем, что эти статьи 174 и 274, как сейчас особенно становится видно, не соответствуют принципу юридической определенности и предсказуемости. Это один из основных принципов уголовного права в области прав человека, когда формулировки закона, особенно уголовного, должны быть настолько ясными и четкими, чтобы не позволять их широкой или неправильной интерпретации, чтобы они действовали очень узко и преследовали законную цель и не могли применяться в качестве кистеня в разборках с политическими оппонентами, гражданскими активистами и так далее. Речь шла о том, что они должны быть переформулированы таким образом, чтобы соответствовать международным стандартам защиты свободы слова и выражения мнения, обеспечивать точность формулировок, не позволяющих двойных толкований и так далее», — пояснил он.

Как отметил Жовтис, такие же рекомендации шли от спецдокладчиков, от комитета ООН по правам человека в рамках докладов Казахстана по выполнению международного пакта о гражданских и политических правах, а также от ряда неправительственных организаций, таких как Human Rights Watch или Репортеры без границ.

«Наши власти реагировали на эти рекомендации, мягко говоря, холодно. В целом ряде случаев до последнего года они вообще не включали эти рекомендации в те, которые они собираются выполнять. Когда речь идет о докладах в рамках универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, там рекомендации представляет государство член Совета ООН по правам человека на тот момент, когда рассматривается наш доклад. В рамках этих процедур у государства есть возможность подтвердить свою готовность выполнять рекомендации или принять их к сведению, что означает «мы принимаем к сведению, но выполнять, в принципе, не собираемся». И вот по этим статьям до последнего времени и по декриминализации клеветы и по ст. 174 и ст. 274 мы принимали к сведению или говорили, что мы их выполнять не собираемся, не считаем это сейчас целесообразным» — добавил Жовтис.

При этом он отметил, что в плане изменения ст. 274 УК РК никаких конкретных шагов не было сделано.

«Уже после появления господина Токаева у власти, в последнем нашем докладе в Совете ООН по правам человека, почти все рекомендации были приняты, и по ст. 174 и по декриминализации клеветы и к ст. 274 было какое-то благосклонное отношение. Но никаких конкретных шагов в этом направлении не предпринималось», — отметил он.