Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Уголовное дело в отношении Армана Шураева прекращено, сообщил адвокат Джохар Утебеков.

«Следователь МВД прекратил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации в отношении Армана Шураева за отсутствием состава уголовного правонарушения! Это произошло только что», — написал в субботу на своей странице в Facebook Утебеков.

Напомним, 18 апреля, в Караганде был задержан экс-член НСОД и экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев. По информации силовиков, основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения) УК РК. 19 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщило, что Шураева рано утром забрали из ИВС Караганды, чтобы доставить в Алматы. Собеседник агентства также уточнил, что расследование ведется на уровне министерства внутренних дел, но там отказались комментировать ситуацию. Личными поручителями Шураева уже выступили известные казахстанцы. Касательно участия СМИ на процессе, в суде Алматы заявили, что по техническим причинам не получится всех подключить, а только участников процесса. По словам сестры экс-главы Qazaq kuresi Аспет Бекмурзаевой, Шураеву не дали встретиться с адвокатом. 19 апреля журналисты Казахстана призвали председателя Верховного суда Жакипа Асанова допустить СМИ к процессу по делу Шураева. В настоящий момент под обращением продолжается сбор подписей представителей СМИ. 20 апреля в горсуде Алматы сообщили, что материалы по делу Шураева в суд не поступали. Позже стал известно, что экс-главу Qazaq kuresi выпустили под подписку о невыезде, а сестра бывшего члена НСОД Жанар Шураева опубликовала его обращение, в котором он выражает сожаление, «что во время ЧП и карантина опубликовал непроверенную информацию» и обязуется «не нарушать режим ЧП и карантина, и не публиковать непроверенные материалы».