Часть предприятий Алматы должна пройти аудит перед возобновлением работы – акимат

Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Часть предприятий Алматы должна пройти аудит перед возобновлением работы, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«По первым четырем направлениям – транспорт и складирование, информационно-коммуникационные технологии, финансовый сектор и профессиональные услуги – предприятиям разрешается (начинать работать – КазТАГ) без санитарно-эпидемиологического аудита. То есть с завтрашнего дня они могут выйти на работу, если они успеют сегодня пройти регистрацию в базе данных infoalmaty.kz. Остальным предприятиям в сфере торговли и услуг, осуществляющим на дом доставку непродовольственных товаров и магазинам по реализации сельхозтехники и запасных частей, а также СТО, салонам шиномонтажа, рекламным агентствам, автомойкам, автосалонам, нужно пройти аудит», — сказал Туякбаев на брифинге в понедельник.

Он уточнил, что с завтрашнего дня в центре Qoldaý принимаются заявки.

«После принятия заявки наши рабочие комиссии с участием санитарных врачей оперативно будут выезжать (на предприятие – КазТАГ) в тот же день. Мы будем мониторить эти объекты», — сказал замакима.

При общем принятии, одобрении этих объектов, им, по его информации, будет разрешено запускать предприятия. Без разрешения, аудита, как уточнил замакима, эти предприятия запускаться не будут.

По всем направлениям, по его словам, сейчас разработаны положения, утвержденные постановлением главного врача города. На основании таких положений предприятия должны принять свои внутренние инструкции и внедрить все эти нормы, а также соблюдать их.

«При выборочной проверке, если выявится, что предприятие не соблюдает эти инструкции, будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до закрытия этих предприятий снова, до завершения карантина», — предупредил Туякбаев.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии».