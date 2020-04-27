Как будет проводиться итоговая аттестация при дистанционном обучении — акимат Нур-Султана

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Заместитель акима Нур-Султана Бактияр Макен провел совещание с руководителями организаций образования, в ходе которого были даны разъяснения по порядку проведения итоговой аттестации и Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Выпускные экзамены для учащихся 9-х (10) классов и государственные выпускные экзамены обучающихся в 11-х (12) классах отменены. Итоговые оценки будут ставиться на основе годовых оценок. Также в IV четверти суммативное оценивание за раздел (СОР) будет проходить один раз (4-11 мая 2020 года). Суммативное оценивание за четверть (СОЧ) будет проходить один раз (18-22 мая 2020 года)», – пояснила руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова.

Как уточняется, при этом проведение ЕНТ останется в прежнем формате.

«В текущем году выпускники будут сдавать ЕНТ без вопросов из программы четвертой четверти 11-го класса (то есть только с 5-го класса до 11-го трех четвертей). Расстояние между тестируемыми будет увеличено. Кроме того, температуру всех школьников будут проверять на местах. Будут приниматься дополнительные санитарные ограничительные меры», – отметила Кадырова.

Отмечается, что онлайн-подача заявки выпускниками школ на участие в ЕНТ проводится с 1 апреля по 10 мая.