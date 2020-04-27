Места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения – Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах», — говорится в заявлении Токаева в понедельник.

Он призвал казахстанцев «с пониманием отнестись к указанным мерам», добавив, что «нужно потерпеть».

«Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. Но практика показывает, что могут заразиться и дети, а их здоровьем мы не имеем права рисковать», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что вакцины от коронавируса пока нет.

«Только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса. Прошу вас не покидать без особой нужды свои жилища. Это особенно важно в период священного месяца Рамазан. В этом году по рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана нам придется отказаться от некоторых традиций, в том числе от сбора гостей на ауызашар», — добавил Токаев.