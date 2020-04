Почему белорусы озаботились изменением китайского названия своей страны?!

Внесение такого уточнения было необходимо постольку, поскольку прежний китайский перевод способствовал возникновению у многих китайцев оказывающегося неверным представления, что Белоруссия является частью России

Издание Ejinsight.com опубликовало статью Саймона Шена под названием «Are Belarusians and Russians the same people?» — «Являются ли белорусы и русские одним народом?».

В ней говорится так: «Правительство Белоруссии недавно опубликовало на своем официальном сайте заявление, указав на то, что официальный китайский перевод термина «Белоруссия» должен иметь форму «白羅斯» (или «Белая Русь»), а не «白俄羅斯» («Белая Россия»).

В нем также отмечается следующее: внесение такого уточнения было необходимо постольку, поскольку прежний китайский перевод способствовал возникновению у многих китайцев оказывающегося неверным представления, что Белоруссия является частью России, хотя на самом деле это не так.

Заявление, которое мгновенно разошлось по сети, дало толчок к появлению подозрений, что оно может являть собой составную часть секретных планов Белоруссии по отмежеванию от соседней России, управляемой президентом Владимиром Путиным.

И в этой связи возникает вопрос: белорусы и русские – это один народ или нет?

На него можно ответить «и да, и нет». Ну, это немного сложно объяснить.

Правдой является то, что белорусы так же, как и украинцы и русские, относятся к этнической группе, известной как «восточные славяне» или «русы».

Еще в 9 веке н.э. эти три народа образовали государство, известное как Киевская Русь, с центром в том месте, где сейчас находится современный город Киев на Украине.

Но Киевская Русь пришла в упадок, и позже весь регион был завоеван жестокими монгольскими захватчиками. Однако же территория на севере, населенная предками современных белорусов, чудесным образом оказалась избавлена ​​от вторжения монголов.

Монгольское нашествие в XIII веке явилось переломным моментом в истории белорусов. В то время как Киевская Русь на юге была завоевана монголами, которым предстояло править регионом в течение следующих двухсот лет или около того, Русь на севере или ранние белорусы остались в культурном плане и территориальном отношении незатронутыми.

И в ходе последующих столетий ранние белорусы начали втягиваться в культурную интеграцию с литовцами в Прибалтике и постепенно стали отличаться от украинцев и русских, которые тогда еще находились под властью монголов.

Фактически термин «Белоруссия» восходит корнями к архаизму «Белая Русь».

Белорусы называют себя «Белой Русью» потому, что слово «белый» подразумевает культурную и этническую чистоту; они считают, что родословная линия их русских и украинских визави оказалась «загрязнена» татарами в результате межрасовых браков под властью монголов».

Термин «Белоруссия» на немецкий язык также буквальным образом переводится как «Белая Россия», и то, как мы, китайцы, в этом случае поступили, явилось лишь следованием тому, что уже совершили другие культуры.

Я думаю, что инициатива Минска по изменению официального китайского перевода названия страны, каковы бы ни были его намерения при этом, является хорошим делом.

В течение долгого времени во многих книгах по современной китайской истории лидеры и воины «Белой армии», сражавшейся против коммунистической «Красной армии» во главе с Лениным после русской революции 1917 года, назывались «белыми русскими».

Как следствие, многие читатели ошибочно воспринимали «Белую армию» и «белых русских», сражавшихся в этой гражданской войне, как «Белорусскую армию» и «белорусов», хотя на самом деле они почти не были связаны друг с другом.

Так что изменение официального китайского перевода термина «Белоруссия» определенно поможет избежать такой путаницы».

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.