Токаев: 11 мая режим ЧП будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — 11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

По словам президента, успокаиваться на достигнутых результатах нельзя.

«Ситуация по-прежнему крайне серьезная. Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 млн человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден.

«По-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля. К большому сожалению, в некоторых регионах, прежде всего, в Алматы коронавирусом заразилось большое количество врачей и медицинских работников. Принимаются меры для обеспечения безопасности медицинского персонала. Следует тщательно проанализировать причины, определить ответственность должностных лиц, не допустить повторения такой ситуации», — подчеркнул он.

Президент отметил, что без дальнейшего соблюдения мер предосторожности могут возникнуть другие очаги инфекции.

«В случае одномоментного снятия карантинных мер, мы столкнемся с новой волной заболеваемости. Опасность болезни преуменьшать нельзя. Коронавирус отличается повышенной заразностью и несет в себе серьезнейшую угрозу здоровью людей. Это признает практически весь мир. Утверждать обратное – значит идти против здравого смысла или преследовать злой умысел», — подчеркнул Токаев.