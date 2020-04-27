Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ – Турция отказалась доставить казахстанцев самолетом для вывоза своих граждан из Казахстана, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«24 апреля самолетом авиакомпании Turkish Airlines из городов Нур-Султан и Алматы были вывезены свыше 160 граждан Турции. Нашим посольством в Анкаре предварительно прорабатывался вопрос о возвращении казахстанцев из Турции этим же бортом. Однако турецкая сторона отказалась брать наших соотечественников на этот самолет», — сообщил в понедельник официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он заверил, что «министерство иностранных дел РК продолжит оказывать содействие нашим гражданам за рубежом в их возвращении на родину».