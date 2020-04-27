Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — Жителям Нур-Султана с 27 апреля разрешается выходить во двор, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева госкомиссией проработан вопрос по открытию доступа к детским и дворовым площадкам. Таким образом, с 27 апреля жителям столицы разрешается выходить во двор. При этом людям преклонного возраста и с хроническими заболеваниями рекомендуется без крайней надобности воздержаться от выхода на улицу, так как данная категория наиболее подвержена риску заболевания COVID-19», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что жителям столицы необходимо соблюдать строгие меры предосторожности и пользоваться средствами защиты, а также на детских площадках соблюдать дистанцию.

«На ежедневной работе ведутся работы по дезинфекции всей территории города, в том числе дворовых территорий, площадок и так далее – работы в данном направлении будут усилены», — следует из сообщения.

Кроме того, с 27 апреля разрешается возобновить деятельность при соблюдении строгих санитарных норм: магазинам по продаже электробытовой техники (площадь более 2 тыс. кв. м, при соблюдении саннорм и дистанции), банковской деятельности и микрофинансовым организациям, страховой деятельности; риэлтерским компаниям, агентствам, консалтинговым услугам по оценке недвижимости; также магазинам по продаже семян, зоомагазинам (за исключением цветочных магазинов).

«В связи с тем, что риски заражения не сняты, места массового скопления, как кинотеатры, ТРЦ, клубы, рестораны/кафе (кроме онлайн-заказов) останутся закрытыми. В том числе работа общественного транспорта до конца карантина не будет восстановлена. Закрытыми также останутся детские сады, кружки, секции, обучение в школах и университетах также будет проходить в дистанционном режиме», — напоминается в информации.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии».