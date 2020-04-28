Качество и цена пшеницы «Продкорпорации» не устраивают операторов области – Шукеев

Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Качество и цена пшеницы АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» (АО «НК «Продкорпорация») не устраивают операторов Туркестанской области, заявил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Есть «Продовольственная корпорация», у которой мы должны были закупить где-то 7 тыс. тонн пшеницы, но у них пшеница четвертого класса, клейковина 18% и операторы нашей области отказываются покупать такую пшеницу», — сказал Шукеев на заседании правительства во вторник.

По его словам, засеивать пшеницу четвертого класса нелогично.

«Как мы будем засеивать пшеницу четвертого класса? Здесь нет никакой логики. Также цена за 1 кг – Т88, а с расходами железной дороги – Т98. Тогда и мука поднимется в стоимости. Хотел бы попросить, чтобы дали поручение, чтобы они согласовали с нами качество и цену пшеницы», — резюмировал Шукеев.