В Казахстане ни один из рынков не соответствует современным требованиям – Султанов

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Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане ни один из рынков не соответствует современным требованиям, заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Торговая инфраструктура в настоящее время насчитывает 750 торговых рынков, 51% из которых – нестационарные. Фактически ни один из рынков не соответствует современным требованиям», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По его словам, отсутствие современной быстрой разгрузки-погрузки, кросс-дока и отсутствие температурных складов влияет на цену.

«Конечно, на действующих рынках нет информационной системы по отслеживанию товаропотоков», — отметил Султанов.

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