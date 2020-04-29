Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Более 40 тыс. подписей собрала за сутки петиция против обязательной вакцинации в РК.

«Мы, граждане Республики Казахстан, выражаем свое несогласие с изменениями в кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» касательно вопроса вакцинации, которые не соответствуют нашим конституционным правам и свободам», — говорится в петиции.

По мнению авторов петиции, обязательная вакцинация нарушает целый ряд норм Конституции РК, а также международных правовых актов, ратифицированных Казахстаном, в том числе международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, Лиссабонскую декларацию о правах пациента и др.

«Депутаты мажилиса в первом чтении поддержали подход, согласно которому профилактические прививки подразделяются на обязательные и добровольные. Физлица, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать обязательные профилактические прививки. При этом ребенок подлежит вакцинации по списку обязательных прививок только, если он не имеет медицинских противопоказаний. При этом предполагалось, что в число обязательных прививок для детей войдут прививки от 11 «особо опасных» инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулез, паротит (свинка) и др. Вместе с тем, хотя кодекс еще находится в мажилисе, минздрав уже опубликовал проект постановления правительства от 15.04.2020 г., где планируется уже 13 обязательных прививок, вместо 11-ти заявленных», — говорится в петиции.

При этом отмечается, что двумя новыми обязательными прививками станут прививка от вирусного гепатита А и прививка от злокачественных новообразований шейки матки.

«Вирусный гепатит А — это кишечная инфекция, передающаяся фекально-оральным путем, болезнь не переходит в хроническую форму. Согласно позиционному документу ВОЗ, заболеваемость гепатитом А зависит от социально-экономических условий. С повышением доходов и при наличии доступа к чистой воде и адекватной санитарии заболеваемость понижается. В эндемических странах почти все переносят бессимптомную инфекцию в детстве, что эффективно предотвращает клинический гепатит среди подростков и взрослых. В этих странах ВОЗ не рекомендует универсальную вакцинацию. Вакцин от рака шейки матки в природе не существует. Онкозаболевания относятся к числу полиэтиологических болезней, то есть имеющих множество причин возникновения», — считают авторы петиции.

Петиция, адресованная президенту РК Касыму-Жомарту Токаеву, спикеру сената Дариге Назарбаевой и спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину была размещена 28 апреля 2020 г. и по состоянию на 13.00 29 апреля 2020 г. набрала уже 40805 подписей.

Всего авторы петиции намерены собрать 50 тыс. подписей.