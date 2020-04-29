Для чего нужны министр Даленов, НПП и партия «Nur Otan»

«Реестр нуждающихся» показал, что системного подхода к защите бизнеса в Казахстане не существует

В Казахстане – скандал, разразившийся на почве государственной поддержки олигархата. На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики чиновники уже фактически протащили список предприятий, состоящий исключительно из лакшери, премиальных брендов, жестко лоббируемого автопрома и собственности казахстанской элиты.

Но в этот раз что-то пошло не так – реальный бизнес встал на дыбы и, кажется, ему удалось настоять на том, чтобы бюрократы изменили свой подход к формированию реестра компаний, действительно нуждающихся в государственной заботе.

Хочешь быстро? Спроси у Даленова: «Как?»

Предыстория вопроса очень показательна в плане того, как исполняются поручения главы государства и как «работают» профильные ведомства вообще – это мы увидим на примере министерства национальной экономики.

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что не исключает возможность оказания точечной господдержки крупным субъектам бизнеса.

«В дополнение к мерам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) следует взять на контроль деятельность крупных предприятий в условиях снижения внешнего спроса на их продукцию. Эта работа, как мне доложили, уже ведется. У крупных предприятий «больший запас прочности». Они являются неотъемлемой, важной частью нашей экономической системы и поэтому могут сами выступить в роли стабилизатора экономики через поддержание занятости и заказы МСБ. Вместе с тем, в случае значительного ухудшения ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания точечной государственной поддержки», — сказал глава государства.

23 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов поделился мнением, что в Казахстане необходимо разработать меры господдержки для больших системообразующих предприятий.

«К нам начали поступать обращения от субъектов крупного бизнеса. Они бьют тревогу в связи с большим финансовым давлением по кредитным, налоговым и зарплатным обязательствам и просят помощи у государства», — написал бизнес-омбудсмен на своей личной странице в Facebook, при этом пояснив, что до сих пор все меры поддержки фактически адресовались субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пострадали первыми от ограничений, принятых в рамках карантина.

И уже 24 апреля (!) Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела меры поддержки системообразующих предприятий РК. Проект реестра представил министр национальной экономики Руслан Даленов.

В Акорде еще даже не успели подумать над тем, чтобы помогать крупному бизнесу не точечно, как было заявлено, а столь масштабно, бизнес-омбудсмен еще не систематизировал обращения, а министр Даленов уже вынул из рукава готовый проект. Вот, мол, какие мы молодцы, работаем на опережение, не забудьте поставить галочку и записать в карму плюсик, который обязательно пригодится при следующем назначении.

361 секрет

Как заявил Даленов, в перечень вошло 361 предприятие в сферах строительства, транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Звучит, а что. Правда, как позднее подсчитал Телеграм канал Finance.kz, «львиная доля списка — 60% – это строительство и только 1% – горнодобывающий промышленность, 23% списка – торговые компании и только 3% обрабатывающая промышленность». Также в список, например, попали 22 компании Астана-Моторс, Metro и Мега, здесь же оказались Bazis и более 50 компаний холдинга BI Group.

Тогда же стало известно, что предложения бизнес-омбудмена оказались чем-то слишком мелким. Так, министр заявил, что в качестве мер государственной поддержки рассматривается, например, предоставление госгарантий по кредитам. Это вообще запредельное счастье. Государство гарантирует частный долг! Последний раз у нас это было с LRT, и то неудачно. А еще этим компаниям планируют обеспечить доступ к льготной ликвидности, предоставить налоговые отсрочки, упростить и ускорить процесс возврата НДС, ускорить предоставление всех разрешительных документов и государственных услуг. Коммунизм для отдельно взятых компаний!

Правда, те должны на себя взять «встречные обязательства». Все эти блага будут предоставлены только в том случае, если компании сохранят оплачиваемые рабочие места. Также среди обязательств — закупка товаров и услуг у отечественных производителей (при наличии), раскрытие информации, обеспечение своевременных платежей в рамках действующих договоров, отмена дивидендных выплат и бонусов топ-менеджменту за 2019-2020 годы.

Вот с этого момента хочется узнать поподробнее: а какие предприятия отнесены к системообразующим? Что это за бизнес такой, за который даже государство готово влезать в долги? Какую пользу получала страна и государственная казна от этих предприятий? Заслуженная ли, в конце концов, это поддержка? Можем ли мы это узнать?

А вот и не тут-то было. Министерство решило список засекретить. Чтобы, наверное, не возникало соблазна обсуждать решение. Или подвергать сомнению. Или проводить сравнительный анализ. Или инициировать включение новых компаний в заветный список. Ну и тому подобные ненужные МНЭ действия.

Но список все-таки стал достоянием гласности – его раздобыл и опубликовал Адилбек Бектибаев, исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности. И тут у всех случился когнитивный диссонанс. Потому что это и не список системообразующих предприятий вовсе!

Лакшери – это наше все

Может ли в системообразующих компаниях работать считанное количество человек и могут ли они считаться системообразующими, если их налоги подчас составляют 0 тенге? Да, могут. Так, Телеграм канал @QazEconomy написал о том, что в 2019 году к BI Village DeLuxe, Golf Club Residence, Dream Village, а также Highvill Ishim D и Highvill Park2, включенных в «реестр нуждающихся», работало в среднем среднем от 1 (!) до 5 (!) человек, средний фонд оплаты труда составил от 949 тыс. тенге до 5,5 млн. тенге. И, например, Highvill Park2 в прошлом году вообще не заплатил никаких налогов в казну!

Также на господдержку может рассчитывать ТРЦ Talan Gallery, который находится в Talan Towers. «Якорным арендатором галереи заявлен VILED Group, лидер на казахстанском рынке ритейла премиум-класса. Торговая галерея Talan Towers должна стать центром притяжения для всех, кто ценит сервис, исключительный ассортимент и экстраординарность. VILED Group работает с более 140 эксклюзивными международными брендами, включая Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Brioni, Kiton, Lora Piano и другими», — пишет Телеграм канал @QazEconomy.

Самое интересное, как заметил кто-то из казахстанских юристов, в законодательстве нет такого понятия — «системообразующие предприятия». Видимо, у этих предприятий есть собственная система координат, своя система.

«Может быть, они образуют нынешнюю систему власти?» — этим вопросом задаются люди в социальных сетях. «Если посмотреть на учредителей и связанных лиц, то это и правда системообразующий бизнес», — уже начался почти профессиональный троллинг.

И вдруг победила партия

Многие профессиональные союзы запротестовали против избирательного подхода. Бизнес-омбудсмен выразил свое недоумение происходящим. Сенаторы озаботились тем, что список из 361 системообразующего предприятия вызвал негативный резонанс в обществе. Председатель НПП «Атамекен» министерство национальной экономики не обвинил в произошедшем, но и на себя ответственность не взял, призвал экспертов, которые участвовали в формировании списка, дать свои пояснения, а не прятаться. Хотя что тут пояснять…

Дело получилось настолько громким, что вынужден был вмешаться глава государства и заявить, что в Реестр системообразующих предприятий должны войти действительно важные для нашей экономики компании.

В партии «Nur Otan» прошло оперативное совещание, и, как написал на своей личной странице в Facebook Мейрам Пшембаев, депутат мажилиса парламента и председатель Союза машиностроителей Казахстана, Министерством национальной экономики и НПП «Атамекен» будут разработаны четкие критерии для определения системообразующих предприятий (доля в ВРП региона, количество работников, выплаченные налоги и т.д.). Это во-первых.

Во-вторых, данные критерии будут согласованы с отраслевыми государственными и местными исполнительными органами, а также союзами и ассоциациями.

В-третьих, в данный реестр должны войти предприятия имеющие особое значение для экономики страны, в первую очередь, обрабатывающей промышленности с высокой долей казахстанского содержания.

Что, собственно, и требовалось сделать с самого начала…

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Профессиональная общественность, кажется, впервые одержала победу в этой быстрой войне.

Итак, какие уроки мы извлекли? Практически никаких.

Потерпев фиаско, министр Даленов все также занимает министерское кресло – общественный позор не является причиной для отставки.

Институт бизнес-омбудсмена, несмотря на старания, пока не стал влиятельной силой.

НПП время от времени демонстрирует провалы, как профессор Плейшнер – слишком уж сильны там лоббистские настроения, а рутина по истинной защите бизнеса уже всем изрядно поднадоела.

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