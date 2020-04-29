Господдержка бизнеса на деле становится помощью малой группе избранных – мажилисмен

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Государственной финансирование бизнеса на практике становится поддержкой небольшой группы избранных компаний, считает депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«Соцрасходы составляют всего 55% бюджета, остальные направлены на содержание госаппарата и другие несоциальные расходы. В условиях спада экономики у правительства будет соблазн в качестве антикризисных мер увеличивать инвестиции в льготное государственное финансирование бизнеса. На практике все это оборачивается поддержкой небольшой группы избранных компаний. К примеру, в прошлые годы по Дорожной карте бизнеса кредитовались пятизвёздочные отели, элитные рестораны, автоцентры, медцентры. Сегодня, судя по всему, в рамках антикризисных мер правительства, опять фигурируют эти же компании, что уже вызвало значительный и негативный резонанс. В связи с этим предлагаю провести ревизию и оценку эффективности бюджетных и квазибюджетных инвестиционных проектов», — сказал Жамалов, обращаясь в среду с депутатским запросом в адрес премьер-министра Аскара Мамина и председателя Национального банка Ерболата Досаева.

Вместе с этим парламентарий предложил разработать поправки в Концепцию формирования и использования средств Национального фонда РК. По мнению депутата, с учетом сегодняшней скорости изъятия активы Нацфонда могут быть исчерпаны менее чем за три-четыре года.

«Республиканский бюджет на 2020 год сверстан с учетом цены $20 за барр (нефти – КазТАГ). С учетом роста расходов бюджета ненефтяной дефицит в 2020 году увеличится до Т7,5 трлн. По оценкам, поступление в Нацфонд упадет до с Т3,3 трлн до Т1 трлн. При этом трансферт из Нацфонда в бюджет вырастет с Т2,7 трлн до Т4,8 трлн. Сохранение низких цен на нефть, субсидирование деловой активности, увеличение налоговых льгот для бизнеса приведут к существенным потерям для бюджета, привлечение внешних займов еще более усугубит положение. В целом увеличение в ближайшем будущем трансферта из Нацфонда неизбежно, по предварительным расчетам – до $15 млрд», — привел Жамалов конкретные цифры.

Отметим, что на начало апреля 2020 года активы Нацфонда составили $57,5 млрд.

Напомним, ранее премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление «О дальнейших мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» и два приложения с перечнем 29 видов деятельности бизнеса, которым будет оказана государственная поддержка. В указанный перечень в числе прочего вошли рестораны, автосалоны, авиакомпании, туркомпании и салоны красоты.

22 апреля основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев прокомментировал МИА КазТАГ правительственное постановление «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения. Как заявил эксперт, он считает, что постановление готовилось для «своих».

28 апреля депутаты сената обратили внимание на то, что список из 361 системообразующего предприятия вызвал негативный резонанс в обществе.