МОТ призвал не допустить второй волны пандемии после возращения людей на рабочие места

Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Международная организация труда (МОТ) призывает не допустить второй волны пандемии после возвращения людей на рабочие места, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«После завершения карантина и возвращения людей на рабочие места работодатели должны обеспечить надлежащие меры защиты, иначе нас всех может ждать вторая волна пандемии», — предупреждает МОТ.

Эксперты организации призывают обеспечить защиту медиков и других трудящихся, которые вынуждены работать во время эпидемии.

28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда. По этому случаю в МОТ призвали правительства и всех работодателей свести к минимуму опасность заражения коронавирусом на рабочих местах, как сейчас, так и после выхода из изоляции.

«Безопасность и здоровье всех работников в мире сегодня превыше всего. В условиях распространения вирусной инфекции от того, насколько мы защитим работников, зависит безопасность населения и жизнестойкость предприятий», — заявил Райдер.

Глава МОТ напомнил о важности защиты тех, кто работает на переднем крае борьбы с пандемией. Речь идет в первую очередь о медиках, но также о сотрудниках спасательных служб и тех, кто трудится на предприятиях розничной торговли продуктами питания и занимается уборкой помещений.

МОТ призывает также обратить особое внимание на наиболее уязвимые категории трудящихся, в частности тех, кто занят в неформальной экономике, мигрантов и домашнюю прислугу. Эксперты МОТ предлагают снабжать этих людей необходимой информацией по безопасности труда, средствами индивидуальной защиты, способствовать их доступу к государственным медицинским услугам и, в случае необходимости, обеспечивать их альтернативными источниками средств к существованию.

МОТ со своей стороны предложила ряд рекомендаций по обеспечению безопасного возобновления работы после завершения карантина:

— добиваться сокращения физических контактов между работниками, подрядчиками, клиентами и посетителями;

— обеспечивать соблюдение необходимой дистанции;

— обеспечивать надлежащую вентиляцию рабочих помещений;

— регулярно протирать поверхности, обеспечивать чистоту и гигиену помещений и создавать;

— необходимые условия для мытья рук и дезинфекции;

— в необходимых случаях бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты;

— обеспечивать психологическую поддержку персонала