МОТ призвал не допустить второй волны пандемии после возращения людей на рабочие места

Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Международная организация труда (МОТ) призывает не допустить второй волны пандемии после возвращения людей на рабочие места, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».
«После завершения карантина и возвращения людей на рабочие места работодатели должны обеспечить надлежащие меры защиты, иначе нас всех может ждать вторая волна пандемии», — предупреждает МОТ.
Эксперты организации призывают обеспечить защиту медиков и других трудящихся, которые вынуждены работать во время эпидемии.
28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда. По этому случаю в МОТ призвали правительства и всех работодателей свести к минимуму опасность заражения коронавирусом на рабочих местах, как сейчас, так и после выхода из изоляции.
«Безопасность и здоровье всех работников в мире сегодня превыше всего. В условиях распространения вирусной инфекции от того, насколько мы защитим работников, зависит безопасность населения и жизнестойкость предприятий», — заявил Райдер.
Глава МОТ напомнил о важности защиты тех, кто работает на переднем крае борьбы с пандемией. Речь идет в первую очередь о медиках, но также о сотрудниках спасательных служб и тех, кто трудится на предприятиях розничной торговли продуктами питания и занимается уборкой помещений.
МОТ призывает также обратить особое внимание на наиболее уязвимые категории трудящихся, в частности тех, кто занят в неформальной экономике, мигрантов и домашнюю прислугу. Эксперты МОТ предлагают снабжать этих людей необходимой информацией по безопасности труда, средствами индивидуальной защиты, способствовать их доступу к государственным медицинским услугам и, в случае необходимости, обеспечивать их альтернативными источниками средств к существованию.
МОТ со своей стороны предложила ряд рекомендаций по обеспечению безопасного возобновления работы после завершения карантина:
— добиваться сокращения физических контактов между работниками, подрядчиками, клиентами и посетителями;
— обеспечивать соблюдение необходимой дистанции;
— обеспечивать надлежащую вентиляцию рабочих помещений;
— регулярно протирать поверхности, обеспечивать чистоту и гигиену помещений и создавать;
— необходимые условия для мытья рук и дезинфекции;
— в необходимых случаях бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты;
— обеспечивать психологическую поддержку персонала