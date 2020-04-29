Наказать чиновников за список претендующих на господдержку предприятий требуют в мажилисе

Астана. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Привлечь к ответственности сотрудников министерства национальной экономики за проект реестра системообразующих предприятий, которые претендуют на получение государственной поддержки, потребовал депутат мажилиса Азат Перуашев.

«Депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит снять с обсуждения проект реестра, подготовленный министерством нацэкономики и рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц министерства за недобросовестную подготовку вышеуказанного документа», — говорится в депутатском запросе Перуашева в адрес премьер-министра Аскара Мамина, озвученном в среду.

По мнению парламентария, проект реестра демонстрирует отсутствие комплексного понимания экономических процессов у профильного министерства и по факту представляет список отраслевых монополистов за минусом их конкурентов. Так, депутат не обнаружил в реестре ни одного предприятия из сельского хозяйства и сельхозпереработки, ни одного предприятия по производству одежды, детских, медицинских и гигиенических товаров и средств индивидуальной защиты, ни одного производителя стройматериалов.

«Обществу непонятно, какими критериями руководствовалось министерство, отбирая предприятия, помимо личных предпочтений? Еще в 2011 году был принят приказ «Об утверждении критериев отнесения предприятий к системообразующим», согласно которому, предприятие должно относиться к среднему или крупному бизнесу, занимать не менее 0,1% в общем объеме промышленной продукции и услуг в одной области. Другими словами, для каждого региона и отрасли должны быть отобраны собственные системообразующие предприятия. Неужели министр нацэкономики не знает об этих подходах?» — задается вопросом мажилисмен.

Вместе с этим он указывает, что изначально ставился вопрос о встречных обязательствах системообразующих компаний, однако предложенный миннацэкономики перечень таких обязательств выглядит крайне неубедительно. Депутат полагает, что таковыми могли быть реальное снижение цен на строительные объекты и жилье, снижение тарифов на коммунальные услуги и авиабилеты, цен на аренду торговых площадей и так далее.

«Если компания не готова идти навстречу таким нуждам общества – значит, она не очень уж и нуждается в господдержке. Например, тогда, чем напрямую поддерживать строительные компании, было бы правильнее просубсидировать ипотеку нуждающемуся населению», — резюмирует Перуашев.

Напомним, ранее премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление «О дальнейших мерах по реализации указа президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» и два приложения с перечнем 29 видов деятельности бизнеса, которым будет оказана государственная поддержка. В указанный перечень в числе прочего вошли рестораны, автосалоны, авиакомпании, туркомпании и салоны красоты.

22 апреля основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев прокомментировал МИА КазТАГ правительственное постановление «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения. Как заявил эксперт, он считает, что постановление готовилось для «своих». Исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности РК Адильбек Бектибаев сообщил, что национальная палата предпринимателей «Атамекен» не согласовала список системообразующих предприятий с бизнес-сообществом.

28 апреля депутаты сената обратили внимание на то, что список из 361 системообразующего предприятия вызвал негативный резонанс в обществе.