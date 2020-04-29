Обеспечить медработников безопасными условиями труда в борьбе с коронавирусом призвал ВОЗ

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Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Обеспечить медицинских работников безопасными условиями труда в борьбе с коронавирусом призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Во Всемирный день охраны труда (ежегодно отмечается 28 апреля – КазТАГ) я обращаюсь ко всем странам с призывом обеспечить всем медицинским работникам четко продуманные, достойные и безопасные условия труда», — цитирует официальный информационный ресурс Организации Объединенных Наций «Новости ООН» Гебрейесуса.

Также глава ВОЗ обратился ко всем странам с призывом разработать национальные программы охраны труда работников здравоохранения, сотрудников аварийно-спасательных служб и многих других трудящихся, которые в период пандемии рискуют своей жизнью ради других.

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