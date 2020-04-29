Уголовно наказывать правоохранителей за провокацию преступлений предлагают в Казахстане

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ввести уголовную ответственность за провокацию преступлений правоохранительными органами предлагается в Казахстане, сообщил депутат мажилиса Василий Олейник.

«К сожалению, и среди сотрудников антикоррупционной службы имеются так называемые оборотни в погонах, которые причастны к провокационным и иным незаконным действиям. При этом в Уголовном кодексе ответственность за провокационные действия не установлена. Депутатами была внесена в законопроект поправка, которая предусматривает уголовную ответственность за провокацию преступлений сотрудниками правоохранительного или специального государственного органа», — сказал Олейник на заседании мажилиса в среду.

Кроме того, он заметил, что представители прокуратуры данную поправку поддержали.

В свою очередь первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что антикоррупционная служба поддерживает данное предложение.

«Мы поддерживаем внесенную депутатами поправку об усилении ответственности за провокацию преступлений, не только, наверное, взяточничества, но и любых видов преступлений. Мы концептуально поддерживаем, не возражаем, над редакцией мы с уполномоченными органами и депутатами поработаем до второго чтения», — сказал Бектенов.