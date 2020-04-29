Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1691,55.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 16,55.

Стоимость унции золота в евро составила 1559,27 (-11,84), а в британских фунтах – 1357,98 (-9,7).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.