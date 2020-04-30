Какие документы должны иметь при себе дачники для выезда из Алматы

Алматы. 30 апреля. КазТАГ — Перечень правоустанавливающих документов, которые должны иметь при себе дачники для выезда из Алматы, разместили на Telegram-канале Stopcov Almaty.

«У всех разные документы, у кого-то акт на земельный участок, у кого-то садовая книжка, а у кого-то старый документ со времен СССР. Поэтому, чтобы не задерживать дачников и не загонять их в рамки, принимается любой подтверждающий документ, что у него есть дача», — говорится в сообщении в четверг.

По информации управления земельных отношений Алматы, к таким документам также относятся следующие документы:

1. Для ведения садоводства;

2. Садоводства и дачного дома;

3. Для ведения садоводства и дачного строительства;

4. Садоводство и эксплуатация дачного дома;

5. Эксплуатация и обслуживание дачного участка.