Спортсмены не должны мешать гражданам отдыхать и гулять — главный санврач Алматы

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Спортсмены не должны мешать гражданам отдыхать и гулять, уверен главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Конечно, это будет определение управления спорта, мы будем согласовывать это. Самое главное, чтобы наши спортсмены не занимали площадки, которые выделены для отдыха населения, особенно, у придомовых территорий. Понимаю, что два теннисиста друг другу не мешают по инфицированию, но они занимают большие площади, где могли бы проводить отдых или прогуливаться другие. И я думаю, что здесь мы с управлением спорта разработаем, где это можно будет, что это было без ущерба для населения», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.

При этом он пообещал, что проблема с подготовкой спортсменов к престижным международным соревнованиям будет решена.

«Понимаем, что нашим спортсменам нужно готовиться к престижным международным соревнованиям, они не могут этот процесс останавливать, я думаю, эти вопросы решаемы, особенно для тех видов, где нет тесного контакта», — добавил он.