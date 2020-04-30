Усилить правовую защищенность журналистов Казахстана на уровне закона предложил сенатор

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Усилить правовую защищенность журналистов на уровне закона предложил депутат сената парламента РК Нурторе Жусип.

«В законе должна быть проработана правовая защищенность журналистов, которые сейчас, в частности, в условиях чрезвычайного положения (ЧП) наряду с врачами и полицейскими находятся на передовой, получая и распространяя информацию. Хотелось, чтобы они были рассмотрены, чтобы права и социальные гарантии журналистов были в поле зрения», — сказал Жусип на заседании сената в четверг в ходе обсуждения проекта закона РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК».

В частности, он предложил наделять автотранспорт СМИ «желтой карточкой».

«В Турции, допустим, есть «желтая карточка» – журналисты могут свой транспорт с такой карточкой оставлять в неположенном месте, и в данном случае штраф налагаться не будет. Также при выездах в командировку можно предусмотреть льготы для сотрудников СМИ при покупке билетов», — предложил Жусип.

Сенаторы предложили коллеге оформить предложения и внести их для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

По итогам обсуждения рассматриваемые законопроекты «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» и «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК» были одобрены сенаторами в первом чтении.