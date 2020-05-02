Аудит на предприятиях перед возобновлением работы в Алматы будет выборочный — санврачи

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Алматы. 2 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Главный государственный санитарный врач Алматы Жанадарбек Бекшин сообщил, что постановлением от 1 мая вводится упрощенный режим разрешения деятельности.

«Теперь на объекты не будут выезжать рабочие группы для проверки готовности к его деятельности, аудита, о котором мы говорили раньше, не будет. Предприниматели внимательно смотрят предъявляемые им требования, разрабатывают в соответствии с ними бизнес-процессы, и регистрируются на сайте infoalmaty.kz. Также они вносят номера автотранспорта и данные сотрудников, которые выйдут на работу, и заверяют эти данные ЭЦП. После этого предприниматель получает сообщение, что он может начать деятельность», — уточнил Бекшин.

При этом он подчеркнул, что, если при выборочной проверке будут выявлены нарушения санитарных правил, к предпринимателям будут приниматься жесткие меры.

27 апреля акимат Алматы заявлял, что часть предприятий Алматы должна пройти аудит перед возобновлением работы.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии».

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