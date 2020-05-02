Нур-Султан. 2 мая. КазТАГ – Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

«На место ЧП прибыл начальник департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков. В данное время с места происшествия эвакуировано 5400 жителей населенных пунктов Мактаральского района, некоторые своим ходом, другим помогли эвакуироваться. Стражами порядка принимаются меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан», — говорится в сообщении в субботу.

Уточняется, что для эвакуации населения были привлечены 450 сотрудников личного состава Мактаральского, Жетысайского и Сарыагашского РУП и 250 солдат Национальной гвардии.

Напомним, 01.05.2020 г. из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Узбекистана.