Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова объяснила причину возобновления авиасообщения в Казахстане.

«Главным критерием для снижения ограничительных мер, в том числе и для возобновления авиасообщения, является прирост заболеваемости COVID-19. Так, в Северо-Казахстанской области на последней неделе не регистрируется заболеваемость, в Кызылорде в течение последней недели находится на уровне 6% (при пике доходило до 20%). СКО, Кызылорда – мы их относим к регионам, где ситуация стабильная, (поэтому разрешили авиасообщение – КазТАГ)», — сказала Есмагамбетова в ходе онлайн-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, по каким критериям министерство здравоохранения РК рекомендовало возобновлять авиасообщения с регионами РК.

Напомним, с 1 мая текущего года было возобновлено авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы, с 4 мая самолеты начали летать из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

Главным государственным санитарным врачом на транспорте Садвакасом Байгамуловым были определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина.