Алматы. 4 мая. КазТАГ – Один из крупнейших мировых инвестиционных банков – Goldman Sachs прогнозирует повышение цен на нефть в 2021 году, сообщает Reuters.

«Сокращение добычи нефти из-за снижения активности и соглашения ОПЕК+ в сочетании с частичным восстановлением спроса на нефть должны привести к росту цен в следующем году, говорится в исследовании Goldman Sachs Equity Research. Wall Street bank повысил прогноз на 2021 год по мировым эталонным ценам на нефть марки Brent до $55,63 за барр с $52,5 ранее. Банк также повысил прогноз по сырой нефти West Texas Intermediate (WTI) до $51,38 за барр с $48,5 ранее», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на повышение цены повлияет восстановление экономики Китая и повышения спроса на транспортные услуги.

«Добыча нефти начала быстро сокращаться из-за сокращения производства, закрытия предприятий и соглашения ОПЕК и России. Спрос также начинает восстанавливаться с низкой отметки, что вызвано возобновлением экономики Китая и ростом спроса на перевозки в развитых рыночных экономиках», — полагает Goldman Sachs.