Казахстанский тенге в апреле ослабился к 32 валютам из 39 – Нацбанк

Алматы. 4 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанский тенге в апреле ослабился к 32 валютам из 39, официальный рыночный курс тенге к которым ежедневно рассчитывается Национальным банком (НБ) РК.

Согласно ежемесячному отчету центробанка Казахстана, среднемесячный официальный обменный курс тенге к доллару США ослабился в апреле на 5,2% (до Т433,79/$1), к евро – на 3,2% (до Т471,68), к китайскому юаню – на 4,2% (до Т61,32), к российскому рублю – на 1,8% (до Т5,76).

Укрепился тенге, как указывается в документе, к семи из 39, ежедневно рассчитываемых Нацбанком рыночных курсов валют к тенге: бразильскому реалу, грузинскому лари, кыргызскому сому, мексиканскому песо, турецкой лире, чешской кроне и южноафриканскому рэнду.