Токаев и Жээнбеков обсудили возобновление работы погранпунктов после завершения пандемии

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев обсудили возобновление работы пограничных пунктов пропуска после завершения пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

«Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым. В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан. (…) Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов.

Вместе с тем Жээнбеков поблагодарил Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь.

«Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и Вашу личную поддержку», — заявил лидер Кыргызстана.

Как отмечается, в целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане.

«Переговоры состоялись по инициативе казахской стороны», — резюмируется в сообщении.