Токаев показал, что вопрос, будет ли кто-то другой президентом, на повестке не стоит – Ашимбаев

Алматы. 4 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Новая команда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, частью которой являются представители последних кадровых назначений, призвана запустить прежнюю неработающую модель управления, считает известный казахстанский политолог и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Данияр Ашимбаев.

«За последние годы формируется новая токаевская команда. Это логично. Прежняя модель просто не работает», — прокомментировал Ашимбаев для КазТАГ последние кадровые назначения в Казахстане.

Он отметил разницу в стиле управления государством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и действующего главы государства.

«Если Назарбаев выбирал на пост председателя сената людей, которые могут возглавить страну, то у Токаева другой стиль управления. Так Маулена Ашимбаева никто в качестве будущего президента не рассматривает. Тем самым, Токаев как бы, с одной стороны, говорит, что на пост спикера сената назначен его соратник. Именно соратник, так как за последние годы Ашимбаев влился в команду нового президента полностью. С другой стороны, Токаев показывает, что он всерьез и надолго, и в ближайшем будущем, вопрос, будет ли кто-то другой президентом на повестке дня не стоит», — пояснил эксперт.

На вопрос, является ли вновь назначенный спикер сената чисто технической фигурой, собеседник агентства ответил отрицательно.

«Сейчас это фигура уже не техническая, но вместе с тем, понятно, что не преемник. Маулен Ашимбаев влился в команду Токаева, был главой его штаба, главным идеологом, а сейчас будет заниматься вопросами продвижения токаевских реформ и обеспечения взаимодействия сената с другими ветвями власти. Все эти проблемы двоевластия и суждения о том, что «Дарига (Назарбаева – КазТАГ) будет следующим президентом», надоели уже всем и на данный момент закрыты этими кадровыми назначениями», — констатирует спикер.

На вопрос, означают ли последние кадровые назначения усиление позиций Токаева, он ответил, что, «да, означают».

«Однозначно, это и есть усиление позиций второго президента», — подчернул Ашимбаев.

Также он высказался и по отдельным назначениям.

«Кстати, Даурен Абаев рассматривался на пост заместителя руководителя администрации президента по идеологии еще до назначения Калетаева (Дархан Калетаев занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента (АП) РК с 25 марта 2019 года по 18 декабря 2019 года – КазТАГ), Маулена Ашимбаева. Абаев уже давно находится в обойме, с одной стороны, близок первому президенту, с другой стороны, в период работы второго президента показал себя человеком, может быть, не самым популярным, но достаточно публичным, энергичным политиком и администратором», — акцентирует эксперт.

Особо собеседник агентства отметил сноровистость нового первого замглавы АП.

«Все помнят, как в прошлом году он (Абаев – КазТАГ) быстро перехватил внутриполитический блок, который входил в полномочия Калетаева. То есть, показал себя и политиком, достаточно успешным аппаратчиком и чиновником, который «за словом в карман не лезет», — поделился наблюдениями спикер.

Кроме того, Ашимбаев не согласился с тем, что смена министерской должности на пост первого заместителя руководителя АП РК есть понижение статуса.

«Отнюдь, должность первого заместителя руководителя администрации президента – это пост, который стоит выше поста министра. В частности, под его контроль переходит вся идеологическая сфера: и вопросы культуры, и вопросы социального развития. Статус Абаева в аппаратной иерархии заметно вырос», — аргументирует эксперт.

На вопрос, станет ли Абаев менее публичным на новой должности, собеседник агентства ответил, что «многое зависит от личностных характеристик самого человека».

«Будучи министром информации, он был активен везде: и в заголовках СМИ часто мелькал, и в социальных сетях, и от камеры не прятался. В целом, к публичности он привык и для него она не является какой-то проблемой. Даже с учетом специфики новой должности, Абаев отсиживаться в кулуарах точно не будет. Его на самом деле можно критиковать, ругать, но одно не отнимешь – лишний раз «явиться на свет» для него точно не проблема. И в этой своей ипостаси он органично вписывается в обойму новой токаевской команды», — уверен спикер.

Вместе с тем, считает член НСОД, на Абаева свалится много работы.

«Сегодня к самой идеологии власти есть множество вопросов: языковая дискуссия, межнациональные отношения и другие. В сферу полномочий первого зама входит не только идеологический, но и социо-культурный блок, где тот же карантин показал серьезные проблемы в сфере образования, здравоохранения. Двигать реформы в вышеуказанных сферах не совсем профильная для Абаева работа. Он, в принципе, больше медийщик, но за последний год работы в должности министра показал себя достаточно неплохим администратором. Как раз сейчас и Назарбаев свой пакет реформ продвигает, так что у Абаева будет весьма широкий фронт работы», — убежден он.

По мнению эксперта, новый министр информации и общественного развития Аида Балаева неоднократно рассматривалась на посты министров и информации, и культуры, и образования.

«У нее перед многими нашими чиновниками есть одно преимущество – многолетняя работа в регионах. Она работала в акиматах Алматы, Астаны, тем более под руководством такого энергичного человека, как Имангали Тасмагамбетов, что само по себе стимулирует активную жизненную позицию. Балаева работала и в администрации президента, то есть, прекрасно знает, как устроена власть изнутри», — акцентирует собеседник агентства.

По его словам, между Балаевой и Абаевым есть нечто общее.

«Среди наших чиновников очень много людей, которые кроме административного здания нигде, в принципе, не были, жизни вне кабинетов не знают, с людьми говорить не умеют. Балаеву можно критиковать, но она, как и Абаев, от неудобных вопросов прятаться не будет», — считает спикер.

Все фигуры, о которых идет речь в кадровых назначениях, по его мнению, «проявили себя в новой администрации и лояльны курсу Елбасы».

«Революции ждать не нужно. Сейчас в госаппарате очень много людей, как вы сами сказали, не способных «два слова связать», которые продолжительное время занимаются отписками. Если в госаппарат внедрили людей, способных к диалогу, то это, само по себе, плюс», — заключил Ашимбаев.

Напомним, 2 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс- спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.

4 мая Ашимбаев был освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента, которую занимал с декабря 2019 года и назначен главой государства на пост сенатора. Позже он был избран на пост спикера сената.

В этот же день экс-глава МИОР Абаев был назначен первым замглавы администрации президента Казахстана, а пост министра информации и общественного развития заняла Балаева.