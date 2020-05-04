«Токаев публично через твиттер поблагодарил Даригу Назарбаеву за ее работу». «Политическая биография Дариги Назарбаевой не завершена». «Бессмысленная казахская война». «Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана?»

Сетевой Казахстан 4 мая 2020г.

INFORM . KZ . «Какое будущее ждет ЕАЭС – своим видением поделился Президент РК» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ поделился своим видением будущего Евразийского экономического союза — В рамках Евразийского экономического союза мы добились положительных результатов по многим направлениям нашего сотрудничества. Всего за несколько лет сформирован единый рынок товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. Усиливается деловая активность предприятий. Создаются производственные и торговые объединения, совместные предприятия, — перечислил Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время интервью телеканалу «МИР».

NOVGAZ.COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Удаление дочки» — Утром 2 мая президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ внезапно лишил депутатских полномочий спикера верхней палаты парламента Даригу НАЗАРБАЕВУ. Теперь она точно не сможет стать президентом страны. Это согласовано с отцом? «Тут возможны варианты. Если Нурсултан Назарбаев по-прежнему управляет ситуацией, то это решение точно было им одобрено, с ним все согласовали, — предполагает политолог Досым САТПАЕВ. — Пока Назарбаев все контролирует, нет никакого двоевластия, есть полутранзит, при котором все политические и бизнес-элиты смотрят на его решения. Однако если его хватка начинает ослабевать — в том числе из-за здоровья, — элита может встать на сторону Токаева». Кроме того, Токаев публично через твиттер поблагодарил Даригу Назарбаеву за ее работу: этот церемониальный жест также намекает на то, что перед нами не игра ва-банк, а осознанное и одобренное всеми сторонами решение.

AZATTYQ . ORG . ««Нейтрализация» Дариги? Эксперты — о подоплеке указа Токаева» — После указа президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА о прекращении полномочий спикера сената Дариги НАЗАРБАЕВОЙ в экспертной среде рассуждают, что означает это решение — точку в политической биографии дочери экс-президента или очередную запятую. Политологи говорят о внутриэлитной борьбе и прогнозируют, как это скажется на транзите власти.

«Открыт ли президент Токаев для казахстанских СМИ?» — Накануне Всемирного дня свободы печати 3 мая Азаттык интересовался у редакторов газет и сайтов, доступен ли президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ для интервью, есть ли цензура в стране и изменилась ли ситуация со свободой слова с приходом Токаева? Твиты президента комментируют десятки его читателей, нередко критикующие действия властей, но президент не отвечает на комментарии. Казахстанские журналисты же сообщают, что просьбы об интервью с президентом нередко остаются неуслышанными.

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Политическая биография Дариги Назарбаевой не завершена» — В таком случае либо это очередная «мера пресечения», либо увод из-под удара оппонентов, что тоже имело место в свое время. Но тогда дальнейшая деятельность старшей дочери Елбасы в политическом поле страны может находиться какое-то время в неопределенном состоянии. Хотя в целом, ее деятельность и личный опыт показывают, что самостоятельно или с подачи отца после всевозможных неурядиц и временного затишья она возвращается и дает о себе знать с новыми силами и энергией. Так что политическая биография Дариги НАЗАРБАЕВОЙ на этом не завершена…

Макс ИВОЛГИН – «Дарига Назарбаева и операция «Отстранение»?» — Когда элитовед Данияр АШИМБАЕВ заявляет о том, что Дарига НАЗАРБАЕВА стала вызывать слишком много раздражения во власти и обществе, то это еще не вся картина. Старшая дочь раздражает многие элитные группы давно и системно, в адрес Касым-Жомарта ТОКАЕВА писали открытые письма с требованием своей властью убрать Даригу Нурсултановну из Сената еще до коронавируса. Видать, в последние недели урон имиджу страны, власти и лично действующему президенту пошел в таких масштабах, что тянуть дальше глава государства уже не смог.

EXCLUSIVE . KZ . «Отставка Дариги Назарбаевой — возможные причины и невозможные последствия» — Прекращение полномочий председателя верхней палаты парламента для многих стало неожиданностью. Ко всему прочему, зависла нешуточная интрига с рядом важных вопросов, на которые власти (ни одна из них) даже не попытались вчера ответить. Один из основных вопросов, кто займет место «человека номер два» на властном олимпе, мы оставим на потом, а сегодня попытаемся понять, из-за чего такого положения лишилась Дарига НАЗАРБАЕВА, почему именно в субботу и какова будет следующая запись в ее «трудовой книжке».

KZ . MEDIA . «Дочь елбасы уходить не планировала?» — Версии Толганай УМБЕТАЛИЕВОЙ — Это может быть связано с тем, что будут объявлены парламентские выборы и Дарига НАЗАРБАЕВА будет назначена в «Нур Отан» заместителем председателя либо будет возглавлять предвыборный штаб. Примет участие в выборах и получит более легитимный статус, нежели который у нее был, в качестве спикера сената. При таком раскладе она будет уже позиционироваться как «избраннная» народом, а не просто назначенный депутат. И для подготовки к выборам нужно время, поэтому, возможно, она освобождена от должности спикера сената.

KAZPRAVDA . KZ . Жансеит ТУЙМЕБАЕВ, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – «Единство – главное достояние нашего народа» — В нынешнем году страна отмечает 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. Также 25 лет назад у нас появился светлый, весенний праздник 1 Мая – День единства народа Казахстана. Эти два события не просто совпадение, а оправданная закономерность, и вот почему. Смысл и суть праздника полностью совпадают со смыслом и сутью деятельности Ассамблеи народа Казахстана – это укрепление общенационального единства, стабильность и гармония меж­этнических отношений, интеграция народа Казахстана на основе межкультурного диалога и общественного согласия.

CAMONITOR . KZ . Мади АЛИМОВ – «Бессмысленная казахская война» — Процессы, происходящие в общественно-политической жизни Казахстана, временами отличаются противоречивостью и некоторой долей парадоксальности. События последнего времени еще раз подтвердили этот тренд. Государство и общество озабочены пандемией коронавируса, а наши славные национал-патриоты не нашли лучшего времени, чтобы выступить в очередной поход за казахский язык. Они решили придать второе дыхание своей нашумевшей инициативе трехгодичной давности о необходимости лишения русского языка его конституционного статуса, согласно которому «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык».

«Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана?» — Петициями о статусе языков в Казахстане никого не удивишь: они то и дело всплывают в информационном пространстве, подливая масла в огонь общественных дискуссий, но при этом мало влияя на национально-языковую политику государства. Вот и недавно, в самый разгар эпидемии коронавируса, появились, причем почти одновременно, сразу две абсолютно противоположные инициативы. Одна, требующая лишить русский язык его нынешнего статуса, была обнародована в издании «Қазақ үні», а другая – с призывом придать ему статус государственного – на сайте Avaaz.

«Сортирных дел мастера: Как Сейсембаев и Тайжан $300 тыс не поделили» — Олигархи, как все мы понаслышке знаем, люди с причудами. Одни помешаны на суперкарах, другие — на люксовых яхтах, третьи же предпочитают «живые игрушки». Они, конечно, тоже влетают в копеечку, но и удовольствие от их обладания совсем иное. И не беда, что иногда полюбившиеся «куклы» начинают «показывать зубки», отвоевывая свое право на самостоятельность – от них легко избавиться и заменить их новыми, более современными и совершенными. Не верите? Это более чем красноречиво продемонстрировало то эпическое сражение пластмассовыми лопатками в детской песочнице, которое развернулось в эти выходные между двумя так называемыми ЛОМами (лидерами общественного мнения) – Маргуланом СЕЙСЕМБАЕВЫМ и Мухтаром ТАЙЖАНОМ.

CARAVAN . KZ . «Кризис Великого карантина: коронавирус как спусковой крючок» — AERC (Центр исследований прикладной экономики) представил макроэкономический обзор Казахстана – комплексный разбор статус-кво экономики страны в условиях COVID-19 и детализированный прогноз до конца года. Мы попросили управляющего директора AERC Олжаса ТУЛЕУОВА рассказать, что скрывается за сложными терминами и многочисленными цифрами, и объяснить, что ждет казахстанцев — Если говорить о Казахстане, то, являясь малооткрытой экономикой и абсорбируя внешние шоки, наша страна тоже испытывает все эти трудности. Падение экономики в республике мы прогнозируем на уровне 4,9%. И, самое главное, у нас есть накопленные запасы от сверхдоходов нефтяного сектора в виде Нацфонда, объем которого по итогам марта составил 57,5 миллиарда долларов США. И при самом худшем стечении обстоятельств этот задел позволит нашей экономике выстоять на плаву и не испытать глубочайшего кризиса.

«Пойдет под нож: производство яиц в Казахстане может резко сократиться» — Эксперты говорят о падении на треть уже к лету. Часть птицефабрик уже начала забивать свои стада. Другие подошли к грани выживания. — С декабря у меня на фабрике ситуация – предбанкротная. За 2017 год я не получил субсидии за один месяц. В 2018 году – за 3,5, в прошлом году – за полтора месяца. Почему так – никто нам не объясняет, – рассказал “КАРАВАНУ” Ондасын ТЛЕУЛИЕВ, генеральный директор ТОО “Алсал Казахстан” – птицефабрики в Алматинской области. – В этом году мы работаем в минус. Сейчас у нас себестоимость – 26 тенге, а цена реализации – 23 тенге. Как мы можем выжить?

EXPRESS — K . KZ . «Более 400 млн тенге – предварительный ущерб, нанесенный аграриям Туркестанской области «узбекским потопом»» — В Туркестанской области подсчитывают убытки, нанесенные сельхозтоваропроизводителям приграничья, пострадавшим от наводнения, спровоцированного прорывом расположенной в Узбекистане дамбы Сардобинского водохранилища. — В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь, – написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. – Ведутся переговоры с узбекским правительством.

VLAST . KZ . «В Казахстане не ведутся разработки биологического оружия – МИД» — МИД Казахстана ответил на многочисленные публикации о работе Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) в Алматы, в которых утверждается, что она занята разработкой биологического оружия — «В Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств. ЦРЛ серьезно укрепила научный потенциал Казахстана, повысила безопасность исследований. Наличие таких высокотехнологичных объектов отражает уровень развития государства и его способность оперативно реагировать на биологические угрозы», — говорится в сообщении МИДа.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Бауыржан ТОЛЕГЕНОВ – «Лояльность растет в цене, романтизм обесценивается» — Итоги апреля 2020 года. Если в марте власть рассчитывала залить деньгами экономические последствия пандемии, то после апреля такая тактика потеряла свою безусловность. Причина – падение цен на нефть и растягивание активной фазы пандемии. Причем, оба фактора, по всей видимости, имеют затяжной характер и властям придется распределять имеющие ресурсы на длинную дистанцию. А когда у большей части населения либо нет работы, либо худеют кошельки, а власти ограничены в финансовых возможностях, вопрос лояльности повышается. Поэтому государство судорожно принялось затягивать пояс (пересмотрен бюджет, введены экспортные ограничения и т.д.) и в аварийном порядке сбрасывать спасительные круги (кредитные каникулы, налоговые преференции, пособие по безработице и т.д.). При этом ситуация показала, что у власти нет актуальных идеологических формул по консолидации общества.

Валерий СУРГАНОВ – ««Мясные братья» и судьба депутата Мажилиса» — Под условным названием «мясные братья» я подразумеваю бывшее руководство Минсельхоза, туго аффилированное с объединением юридических лиц «Мясной союз Казахстана». Их патриций – бывший вице-премьер правительства, экс-министр сельского хозяйства РК, ныне аким Туркестанской области Умирзак ШУКЕЕВ. «Мозгом» группы, вырабатывающим всевозможные полезные схемы в АПК является еще один бывший глава Минсельхоза Асылжан МАМЫТБЕКОВ.

365 INFO . KZ . «Сокращение штата в «КазМунайГаз»: почему сокращают топов, а не рабочих» — 29 апреля на заседании совета директоров «КазМунайГаза» утвердили новую организационную структуру центрального аппарата. Решение принято в рамках реализуемых мероприятий по стабилизации финансового состояния компании и уменьшения влияния негативных рыночных факторов. Таким образом, в три раза сократилось количество департаментов, упразднены позиции одного из заместителей председателя правления и 22 управляющих директоров. О раздутом штате нацкомпании говорят не первый год. Успехи у нефтегазового гиганта также сомнительны. Заметит ли экономика Казахстана сокращенный на треть состав головного офиса КМГ, медиапорталу 365info рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

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