Подъемные в размере двух зарплат обещают выдать молодежи в рамках доркарты занятости в РК

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Подъемные в размере двух зарплат обещают выдать молодежи в рамках дорожной карты занятости в Казахстане.

«Правительство намерено занять молодежь. Если молодежь будет принимать участие в дорожной карте занятости, то будут выдаваться подъемные в размере двух заработных плат», — сказал министр труда и социальной защиты (МТСЗ) РК Биржан Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, в обновленной карте занятости создается импульс для развития смежных отраслей экономики.

«Так, рассматриваются вопросы орошения земель, строительства и модернизации водохозяйственных объектов, в том числе 12 новых объектов: в Жамбылской области – три, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях – по два объекта. Таким образом, будет обеспечена занятость 77 тыс. человек в смежных отраслях», — отметил министр.

Работа для людей будет и в строительстве и модернизации объектов ЖКХ, которое, по данным министра, включит, в том числе 247 новых объектов: в Жамбылской области – 138, Карагандинской – 105, Восточно-Казахстанской – 96.

Решение задачи благоустройства населенных пунктов включает 202 проекта по благоустройству дворов, 287 – по озеленению, освещению и благоустройству улиц, 265 – по благоустройству парков и скверов и 130 – по обустройству бытовых и спортивных площадок.

«Созданная 25 марта межведомственная комиссия провела пять заседаний, были утверждены лимит выделенных средств, проекты. Акимами было предложено 6506 проектов, из них 2703 – социальной инфраструктуры, 1039 – касаются жилищных объектов и 1799 – инженерно-транспортной инфраструктуры», — сказал Нурымбетов.