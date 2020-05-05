Т5,4 млрд выделено на проведение тестов на COVID-19 в стационарах и поликлиниках

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Т5,4 млрд выделено на проведение тестов на коронавирус в стационарах и поликлиниках в Казахстане, сообщил заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов.

«Из республиканского бюджета постановлением правительства выделено порядка Т56 млрд на борьбу с коронавирусом. В рамках этого мы выделяем Т14,7 млрд на случаи провизорной, инфекционной и карантинной госпитализации пациентов, Т5,4 млрд – на проведение тестов в стационарах для пациентов с определенной периодичностью, как это прописано в клинических протоколах, а также поликлиникам, которые также имеют дело с пациентами с респираторными симптомами, симптомами вирусной инфекции и пневмонией», — сказал Шоранов в ходе прямого эфира рубрики «Минздрав сообщает» во вторник.

Он уточнил, что Т36 млрд выделено на выплату надбавок медицинским работникам, непосредственно задействованным в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции (КВИ).