Дождь и град прогнозируют синоптики в Казахстане в праздничные выходные

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ — Дождь и град прогнозируют синоптики в Казахстане 7-9 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Благодаря обширному антициклону 7 мая на большей части сохранится малооблачная и сухая погода. В последующие дни погоду будет формировать теплый сектор южного циклона, выходящего на западные и южные регионы республики. Его усилиями в небе вновь разовьются облака, пройдут дожди, местами сильные, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, также местами возможно выпадение града», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Согласно прогнозу, температурный фон будет повышаться на всей территории республики.