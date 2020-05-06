Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Дождь ожидается в среду на западе, юге и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. На западе, юге и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге – сильный дождь, на востоке ночью – осадки. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, на юге – шквал, пыльная буря, возможен град, на севере ночью и утром туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду, на поверхности почвы заморозки до +2. Температура днем +18+20, ночью +1+3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +6+8.

В Шымкенте переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер 10 метров в секунду. Температура днем +24+29, ночью +13+15.

В Жамбылской области дождь с грозой, град, ветер 15-20, местами до 23 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Туркестанской области дождь с грозой, град, шквал, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Костанайской области возможен без осадков. Днем +17+22, ночью 0+5.

В Алматинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Акмолинской области без осадков. Днем +18+23, ночью +0+5.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Павлодарской области без осадков. Днем +15+20, ночью -1-6.

В Карагандинской области без осадков. Днем +15+20 (на юге +20+25), ночью 0-5 (на юге +3+8).

В Актюбинской области днем без осадков. Днем +22+27, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +13+80.

В Атырауской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Мангистауской области дождь с грозой, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +25+30, ночью +17+22.

В Кызылординской области дождь с грозой, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области ночью сильный дождь, туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будет продолжаться спад уровня воды. На отдельных горных реках юга и востока республики в связи с прогнозом осадков ожидается подъем уровня воды», — предупредили синоптики.