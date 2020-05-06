Распространение коронавируса за пределы Китая, возможно, началось еще в ноябре – ВОЗ

Алматы. 6 мая. КазТАГ – По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение коронавируса за пределы Китая, возможно, началось еще в ноябре, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Больной с коронавирусной инфекцией поступил в одну из больниц Франции еще 27 декабря. Врачи подняли истории болезни пациентов с пневмонией, лечившихся в конце прошлого года, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус. Сообщается также, что мужчина заразил коронавирусом двоих своих детей. Первый случай в Китае был обнаружен 31 декабря прошлого года. Скорее всего, люди в Ухане начали болеть COVİD-19 еще в начале декабря или в ноябре, и вполне возможно, что кто-то из зараженных мог прибыть в Европу тогда же», — сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер.

В ВОЗ приветствовали ретроспективный анализ историй болезни, считая, что это поможет более точно установить время, когда коронавирус начал циркулировать в странах Европы.

«Вполне вероятно, что результаты повторного анализа мазков, взятых у пациентов клиник в декабре, позволят выявить больше ранних случаев заражения в странах мира», — добавил представитель ВОЗ.

Он отметил, что на американском континенте сегодня второе место по случаям заражения занимает Бразилия. Представитель ВОЗ призвал власти страны принять комплексные меры по предотвращению дальнейшей передачи вируса, включая лабораторное выявление случаев инфекции, а также изоляцию заразившихся и отслеживание людей, с которыми они находились в контакте. Линдмейер согласен с тем, что необходимо точно установить происхождение коронавируса, который унес сотни тысяч жизней и угрожает миллионам, а также достоверно выяснить, кто был посредником между летучей мышью и человеком.

Также стало известно, что сейчас миссия ВОЗ находится в Душанбе по приглашению правительства Таджикистана, где только недавно был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

«Несмотря на закрытые границы и отсутствие авиасообщения, нам удалось добраться до Душанбе. Эксперты посещают больницы, встречаются с представителями минздрава и врачами, чтобы оценить готовность страны к борьбе с пандемией и защите населения от коронавируса», — сказал глава делегации Патрик О’Коннор.

В ВОЗ считают такое сотрудничество важным не только для самого Таджикистана, но и для улучшения эпидемиологической обстановки во всем регионе.

«В настоящее время на страны Европейского региона ВОЗ приходится 46% всех случаев инфицирования COVID-19 и 63% всех летальных исходов. За последние два месяца эксперты организации совершили около 60 поездок в страны Европейского региона ВОЗ для поддержки властей в их борьбе с пандемией. В их числе – Азербайджан и Беларусь», — добавили в ВОЗ.