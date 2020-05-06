Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал более 1 тыс. новых домов жителям затопленных сел Туркестанской области.

«Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане», — заявил Токаев на своей странице в Twitter в среду.

Ранее сообщалось, в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая стало известно, что эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области стали возвращаться домой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров оказать всемерную материальную помощь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Казахстана.