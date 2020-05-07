Два частных дома и 25 дворовых территорий подтопило в Туркестанской области

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Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ — Два частных дома и 25 дворовых территорий подтопило в Туркестанской области, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«6 мая в 18.40 в Ленгер Толебийского района Туркестанской области в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Ленгерка. В результате произошел перелив и подтопление двух частных жилых домов, 25 дворовых территорий. Повреждены два газопровода среднего давления, из-за чего без газа остались 83 абонента частного сектора», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в четверг.

По его словам, силами департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), местных исполнительных органов (МИО) и ГУ «Казселзащита» вода отведена, перелив прекратился.

«Также проведена работа по укреплению берега протяженностью 57 м и откачки воды 350 куб. м. В аварийно-спасательной работе задействованы 126 сотрудников, 31 единиц техники, 14 мотопомп ДЧС, полиции, «Казселезащиты» и МИО», — резюмировал Нурахметов.

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