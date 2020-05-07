Около 3,5 тыс. медработников получили надбавки на общую сумму Т1,1 млрд в Алматы

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Около 3,5 тыс. медицинских работников получили надбавки на общую сумму Т1,1 млрд в Алматы, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«В Алматы в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом задействовано 19 организаций здравоохранения. На сегодня выплаты по надбавкам проведены в 16 организациях 3418 сотрудникам на общую сумму 1,1 млрд тенге. В том числе для выплат надбавок 375 работникам первой группы риска (очень высокая), 1943 работникам – второй группы (высокая) и 1100 работникам третьей группы риска (средняя)», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, работа комиссии продолжается, медицинские организации дорабатывают необходимую документацию.

Отмечается, что заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил важность оперативного осуществления всех положенных выплат. Для этого руководству Центральной городской клинической больницы, а также Детской городской клинической инфекционной больницы поручено оперативно завершить организационные работы по предоставлению списков задействованных медработников. Контроль за данной работой возложен на Управление общественного здоровья.

«Финансовые средства зарезервированы. Поручение президента будет исполнено – все задействованные медицинские сотрудники получат положенные выплаты. По осуществлению выплат ежемесячной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, имеются все данные – прошу завершить работы в ближайшее время. Для формирования списка медработников, зараженных коронавирусной инфекцией, и обеспечения единовременных социальных выплат из государственного фонда социального страхования будет сформирована отдельная комиссия, в состав которой по рекомендации министерства здравоохранения также войдут эксперты и представители общественности», – отметил Бабакумаров.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что чиновники отказались признать невыплату надбавок медработникам в Алматы.

15 апреля один из медицинских работников из Алматы сообщил МИА КазТАГ о том, что медиков в Алматы просят делать видео о том, что они якобы получили доплаты за борьбу с коронавирусом. Также агентство сообщало, что коллеги не поверили врачу службы скорой медицинской помощи Алматы Михаилу Киму после благодарностей в адрес властей за «доплату».

Отметим, что 14 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, почему многие до сих пор не получили обещанных доплат, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.