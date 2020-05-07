Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, в связи с чем сохраняется погода без осадков. На западе, юго-западе и юге республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди, днем на юго-западе – сильный дождь. Местами ожидаются усиление ветра, на западе, юго-западе и юге – шквал, пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +4+6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, возможен небольшой дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +14+16.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +6+11.

В Туркестанской области дождь с грозой, шквал, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Костанайской области без осадков. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Алматинской области без осадков, ветер 15-20, днем в районе Алакольских озер 23 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +4+9.

В Акмолинской области без осадков. Днем +21+26, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Павлодарской области без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Карагандинской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23 (на юге +27), ночью 0+5 (на юге +8+13).

В Актюбинской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +7+12.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Атырауской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Мангистауской области дождь с грозой, местами пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +16+21.

В Кызылординской области без осадков, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Восточно-Казахстанской области ночью сильный дождь, туман. Днем +17+22, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будет продолжаться спад уровня воды. На отдельных горных реках юга и востока республики ожидается подъем уровня воды», — предупредили синоптики.