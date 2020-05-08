Нацбанк РК продлил срок ограничения суммы отклонения между ценой покупки и продажи валюты

Алматы. 8 мая. КазТАГ — Национальный банк (НБ) Казахстана продлил срок ограничения суммы отклонения между ценой покупки и продажи валюты, сообщает пресс-служба центробанка.

«Национальный банк Казахстана принял решение о продлении срока действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 июля 2020 года. Эти меры направлены против необоснованного завышения маржи между курсами покупки и продажи наличной валюты в обменных пунктах и обеспечение финансовой стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках», — говорится в сообщении в пятницу.

В Нацбанке напомнили, что размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для: доллара США – Т6 тенге; евро – Т7.

«Установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме. С полным текстом постановления можно ознакомиться на интернет-ресурсе Национального банка Республики Казахстан», — уточнили в центробанке.

Напомним, 19 марта Национальный банк Казахстана установил

пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты на время действия в стране чрезвычайного положения.